Prensa libre = libre empresa ≠ IA

En la conferencia SIPConnect 2026 celebrada esta semana en Miami, el periodismo mostró la dicotomía que enfrenta hoy. Cómo aprovechar la inteligencia artificial y cómo defenderse de ella, cuando lo que está en juego ya no es solo la sostenibilidad de los medios, sino las libertades de prensa y de expresión.

Daniel Hadad, fundador de Infobae, lo demostró en vivo. Sacó el celular, abrió ChatGPT y preguntó por Keiko Fujimori. La aplicación respondió al instante con la noticia completa, sin citar a ningún medio. “¿Por qué un chico de 18 años… entraría al New York Times, a Infobae, a El Comercio, si el Oráculo de Delfos hoy vive en un teléfono y resume la noticia?”, preguntó.

Pierre Manigault, presidente de la SIP, había anticipado el terreno minutos antes al advertir que la irrupción de la IA plantea preguntas profundas sobre la transparencia, los derechos de autor y el papel del criterio editorial humano.

Esa misma pregunta por los derechos de autor la está litigando The New York Times que lleva gastados más de 20 millones de dólares en una demanda contra OpenAI y Microsoft por usar, sin permiso ni pago, millones de sus artículos para entrenar los modelos de IA. Su publisher, A.G. Sulzberger dijo que la IA necesita al periodismo para existir, pero esta está destruyendo el modelo que lo financia. Los números le dan la razón. El periodismo local de Estados Unidos perdió el 80 por ciento de sus reporteros en las últimas dos décadas.

Ahí aparece la paradoja que quiero subrayar. Durante décadas, los enemigos de la libertad de prensa tuvieron nombres y formas reconocibles. Gobiernos que censuran, crimen organizado que asesina a periodistas y leyes que criminalizan a los editores y medios. A esa lista, ahora se suman los magnates de la IA y el internet, que raspan contenido periodístico, lo resumen, lo entregan como propio y no derivan una sola visita a la fuente que lo produjo.

Lo insólito es que ningún sector necesita más la libertad de prensa que el empresariado, pues esta es la garantía de la libertad de empresa. Un mercado sin periodismo independiente que fiscalice el poder es un mercado a merced de la opacidad, la corrupción y la arbitrariedad. Los mismos que hoy financian think tanks contra la regulación, que sueñan con ciudades flotantes fuera del alcance de los gobiernos o con Marte como refugio, dependen de instituciones fuertes y de una prensa libre para que sus contratos se cumplan, su propiedad se respete y sus competidores no los estafen. Sin periodismo independiente, fuerte y sostenible, no hay capitalismo que funcione, solo poder concentrado sin freno.

La concentración tecnócrata —tema para otro análisis— está creando nuevos problemas. Ocho de las diez mayores empresas de IA están dirigidas por multimillonarios. Nueve de las diez redes sociales más importantes también. El dinero que antes compraba lobby y campañas ahora también compra el canal por el que la sociedad se entera de las cosas.

Yuval Noah Harari aportó la pieza que faltaba. Explicó que la democracia es una conversación entre personas, y que los algoritmos rompieron esa conversación al premiar la rabia y el miedo. La IA ya no busca solo la atención; busca el afecto, la relación íntima, la confianza ciega del usuario. Un sistema que sustituye la fuente periodística por una relación emocional con una máquina no informa, sino que moldea y manipula.

El periodismo puede usar la IA para investigar mejor, sostenerse y llegar a audiencias más amplias. Eso no está en discusión.

Lo que se debe discutir es si los dueños de esa tecnología entienden que, al vaciar de recursos al periodismo independiente, están destruyendo el sistema inmunológico que también protege su propia libertad de empresa. Un mercado sin prensa libre no tarda en convertirse en un mercado sin reglas, y ningún algoritmo, por poderoso que sea, sobrevive mucho tiempo a la ausencia de instituciones que lo controlen.

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