La salud no necesita recorridas

Visitar los establecimientos, conversar con funcionarios y descubrir falencias que los trabajadores denuncian desde hace años no deberían ser ninguna novedad para las autoridades sanitarias, y menos para un ministro que lleva años ejerciendo la profesión de médico.

El Hospital de Calle’i es apenas una muestra de una realidad que se repite en numerosos hospitales y centros de salud del país.

Filas interminables, infraestructura deteriorada, falta de camas, servicios que no responden a la demanda y obras inconclusas forman parte de una crisis que no comenzó ayer.

Por eso, comparar al Hospital de Calle’i con un “aña retã’i” puede resultar gráfico, debería preguntarse cuántos otros establecimientos del país funcionan bajo la misma lógica.

Y, sobre todo, qué hará su administración para evitar que dentro de algunos años otros hospitales tengan que ser nuevamente descubiertos como si sus problemas fueran desconocidos.

Las recorridas deberían servir para tener un verdadero diagnóstico de la salud pública paraguaya, para ejecutar las mejoras con prioridades a corto y mediano plazo.

De lo contrario, existe el riesgo de que estas visitas terminen reducidas a una suerte de espectáculo donde solo se muestran las carencias, se realizan declaraciones y luego todo vuelve a la normalidad.

Pero existe otra realidad que el ministro también debería mirar de frente: la de los trabajadores de la salud.

Para la próxima semana varios gremios anuncian movilizaciones en reclamo de un reajuste salarial y de respuestas a demandas que, según sus representantes, arrastran un desfase de aproximadamente una década.

No es un detalle menor para un sistema que pretende mejorar la atención sin discutir las condiciones de quienes sostienen diariamente los servicios.

La pregunta que debería hacerse el ministro es si realmente se puede hablar de transformación de la salud mientras los trabajadores tienen que salir a las calles para ser escuchados.

Fretes, con su nuevo cargo, ahora tiene la posibilidad de convertir sus recorridas en algo más que una exposición de problemas.

lucia.gonzalez@abc.com.py