¿Qué hacés, Taiwán?

Sus palabras generaron un profundo agradecimiento en el pueblo taiwanés. El video de su discurso circuló ampliamente por televisión y redes sociales de Taiwán. Un pueblo de 23,5 millones de personas, que durante décadas ha enfrentado la exclusión de numerosas organizaciones internacionales, recibió con emoción ese gesto de solidaridad de un país amigo.

El presidente Lai Ching-te, la vicepresidenta Hsiao Bi-khim, el canciller Lin Chia-lung y el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, Joseph Wu, manifestaron inmediatamente su gratitud a través de sus cuentas en X.

Pero hay algo que me inquieta: muchos amigos paraguayos todavía no saben por qué Paraguay está con Taiwán y, sobre todo, qué hace Taiwán en la tierra guaraní.

Nuestra amistad cumplirá 70 años el año que viene. Durante estas casi siete décadas hemos trabajado juntos en múltiples áreas: desde la cría de cerdos, la acuicultura, el cultivo de orquídeas y la producción de alimentos balanceados, hasta el fortalecimiento de las mipymes y los programas de microcrédito para mujeres emprendedoras.

También hemos contribuido al financiamiento de viviendas sociales y de importantes obras de infraestructura, como el Túnel de Tres Bocas.

Pero si hay algo que nos enorgullece especialmente, es lo que estamos haciendo juntos en educación y salud.

El milagro económico de Taiwán no tuvo atajos. Si existe un “secreto”, una de sus claves es la educación. Sabemos que ningún país puede industrializarse, incorporar tecnología y producir bienes de mayor valor agregado sin contar con personas preparadas para hacerlo.

Por eso, desde 1991 ofrecemos becas a jóvenes paraguayos para estudiar carreras de grado y posgrado en Taiwán. Ya son más de 900 los jóvenes paraguayos que han recibido educación superior en nuestro país.

También creamos junto con Paraguay la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay (UPTP), una universidad pública orientada a formar ingenieros altamente capacitados. Ya cuenta con más de 300 egresados y, el año próximo, abrirá su programa de maestría y contará con su sede permanente junto al Comité Olímpico Paraguayo.

Cada año ofrecemos, además, oportunidades de capacitación profesional en Taiwán en áreas tan diversas como medicina, enfermería, ingeniería, ciberseguridad, peluquería y gastronomía.

Creemos que formar talentos es una de las mejores maneras de apoyar el crecimiento sostenible de Paraguay, atraer inversiones y generar empleos de calidad.

En materia de salud, nos honra seguir trabajando hombro a hombro con el Gobierno paraguayo en la implementación del Sistema de Información en Salud (HIS) en hospitales y establecimientos públicos.

Gracias a esta herramienta, la historia clínica puede digitalizarse, se agiliza la atención de los pacientes y se fortalece la gestión de medicamentos, insumos y recursos humanos. Más de 1.300 establecimientos de salud pública ya utilizan el sistema, y se han registrado más de 61 millones de atenciones.

Toda esa información genera un enorme valor: permite contar con datos en tiempo real y ayuda a las autoridades a tomar mejores decisiones.

Paraguay atraviesa actualmente su tercer año consecutivo sin una epidemia de dengue, resultado de un esfuerzo sostenido de prevención, vigilancia y control en el que participan múltiples instituciones. La tecnología y los datos son también herramientas importantes para fortalecer esa capacidad de respuesta.

Todavía queda mucho por hacer. Seguiremos ampliando las funciones del sistema porque creemos que puede generar beneficios concretos y duraderos para el pueblo paraguayo.

Taiwán también es un mercado confiable y seguro para Paraguay. Somos el principal comprador de carne porcina paraguaya, un importante mercado para la carne bovina y, recientemente, también se habilitó el acceso de la carne aviar paraguaya a nuestro mercado.

En un mundo cada vez más volátil, donde las tensiones comerciales y las medidas de coerción económica pueden afectar las cadenas de suministro, diversificar los mercados de exportación es una decisión estratégica para cualquier economía.

Y más allá del comercio, existe un sinfín de posibilidades para que Paraguay y Taiwán sigan creciendo y trabajando juntos.

Taiwán es una sociedad democrática y libre, comprometida con los derechos humanos y el Estado de derecho. Es líder mundial en la producción de semiconductores, servidores para inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia.

Es también una economía dinámica. La proyección oficial actualizada estima un crecimiento real de 11,05 % para 2026, impulsado en buena medida por la fuerte demanda mundial relacionada con la inteligencia artificial.

Nuestra bolsa de valores llegó recientemente al cuarto lugar mundial por capitalización bursátil. Y, según las estimaciones del FMI, el PIB per cápita de Taiwán ya supera al de España, Japón y Corea del Sur.

Por eso invitamos a Paraguay, especialmente a su sector privado, a establecer más vínculos con Taiwán: a conocer nuestras empresas, nuestras universidades y las oportunidades de inversión y cooperación que existen entre ambos lados.

En una época en la que algunos regímenes autoritarios sostienen que su sistema de gobierno es más eficiente para alcanzar el desarrollo, queremos demostrar, junto con Paraguay, que el desarrollo y la democracia pueden avanzar de la mano.

No necesitamos sacrificar la libertad individual, los derechos humanos ni el Estado de derecho para alcanzar el desarrollo.

Al contrario: creemos que sociedades libres, instituciones sólidas, educación de calidad, innovación y una mayor integración económica y tecnológica entre países que comparten estos valores pueden construir un crecimiento más sostenible y generar oportunidades para las próximas generaciones.

Para terminar, quiero decirlo una vez más:

Aguyje, Paraguay.

Gracias por estos casi 70 años de acompañamiento, en las buenas y en las malas.

Sigamos buscando nuevas oportunidades para nuestros dos pueblos. Sigamos aprendiendo unos de otros. Y sigamos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente.

Embajador de Taiwán en Paraguay