Mandatos sin huellas

Así, los cuatro intendentes actuales, todos colorados, dejarán sus cargos luego de permanecer cinco años al frente de sus respectivos municipios, y algunos incluso 10 años, como el intendente de Bahía Negra, João Ferreira.

Los intendentes Moisés Recalde, de Fuerte Olimpo; Silverio Adorno, de Carmelo Peralta; Hilario Adorno, de Puerto Casado; y João Ferreira, de Bahía Negra, dejarán sus cargos sin haber concretado obras importantes para sus respectivos distritos durante todo este tiempo.

El más cuestionado de todos es Hilario Adorno, hermano del diputado nacional José Domingo Adorno, quien había sido apartado del cargo en 2025 luego de ser condenado a tres años y ocho meses de prisión, al ser declarado culpable de utilizar dinero público de la Municipalidad para el pago de una cuota correspondiente a la compra de una camioneta registrada a su nombre.

Otro de los cuestionados es João Ferreira, quien durante dos periodos de gobierno, es decir, 10 años, no realizó prácticamente obras de importancia a favor de su distrito. Por este motivo, fue constantemente cuestionado por los pobladores, principalmente por el descuido de las calles de la población, que se convertían en toda una odisea a la hora de transitarlas durante los días de lluvia.

A pesar de haber administrado millonarias sumas de dinero público, tanto de recursos propios como de los fondos suministrados por el Ministerio de Economía y Finanzas, los jefes comunales dejan sus cargos sin obras importantes en sus respectivas comunidades o distritos.

Por supuesto, la responsabilidad de los jefes comunales es compartida con sus concejales, varios de los cuales nuevamente están compitiendo por un lugar para continuar en el cargo.

En este panorama de años de hegemonía del Partido Colorado en el Alto Paraguay, se torna difícil que surja un intendente del sector de la oposición, que prácticamente no existe en esta zona del país.

Así las cosas, solo queda confiar en que las nuevas autoridades que resulten electas puedan desarrollar sus cargos con honestidad y buscar borrar la pobre imagen que dejan sus antecesores.

calmiron@abc.com.py