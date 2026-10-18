A pesar de que los pobladores de este departamento chaqueño viven permanentemente aislados, atendiendo a que solo bastan unas pocas lluvias para que los caminos queden inundados durante varios meses, lo que deja encerradas a las personas en sus localidades, sin posibilidad siquiera de salir a adquirir alimentos o medicamentos.

Desde la Dirección de Meteorología de nuestro país, en coordinación con su par del Brasil, se menciona que no se registrarían grandes lluvias en la zona del Pantanal, por lo que no se producirían eventuales inundaciones en las poblaciones ribereñas de este departamento chaqueño.

Esto trae alivio, al menos por ahora y a la espera de que estas predicciones se cumplan, a las familias de la zona y, de manera especial, a los pobladores de Fuerte Olimpo, quienes dependen de un muro de tierra para evitar que las crecidas del río Paraguay ingresen a la comunidad.

Sucede que la mencionada defensa costera necesita una reparación formal, que incluya la carga y compactación del terraplén hasta alcanzar la altura necesaria para evitar que las aguas del río ingresen a la población. Si bien fue reparada con maquinarias de la Gobernación, estos trabajos fueron apenas simples maquillajes, con unas pocas cargas de tierra y sin ningún tipo de compactación.

A pesar de que el propio ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, alegaba tener la tranquilidad de que esta población chaqueña no podría verse afectada por una eventual crecida del río, debido a que la propia institución colaboró con la provisión de combustible para reparar la defensa costera, lo cierto es que si el nivel del río se aproxima a los 8 metros, difícilmente se podrá evitar lo que sería una catastrófica inundación.

Como en tantas otras ocasiones, cuando la región queda aislada a consecuencia de la inundación de los caminos, se debe esperar que las aguas bajen de manera natural y, sobre todo, que cesen las lluvias. Esta vez, la situación no es diferente, pues, una vez más, los pobladores dependerán de la acción de la madre naturaleza, mientras las autoridades quedan a la espera de conseguir ayuda en forma de kits de alimentos, como si esto fuera el mayor de los logros.

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