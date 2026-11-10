El cambio climático no tiene fronteras: Taiwán y el mundo, unidos para construir soluciones

Ante esta realidad, la gobernanza climática mundial debe pasar de los compromisos a las acciones concretas. Aunque Taiwán no forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), mantiene su compromiso con los principios del Acuerdo de París y continúa contribuyendo activamente a los esfuerzos internacionales. En 2025 presentó sus contribuciones determinadas a nivel nacional para 2035 y actualmente trabaja para convertir esos objetivos en políticas y resultados verificables.

De los compromisos a los resultados

Taiwán está implementando su tercera fase de programas de reducción de gases de efecto invernadero para el periodo 2026-2030, con medidas específicas en seis sectores: energía, industria, edificios, transporte, agricultura y medio ambiente. Estas iniciativas cuentan con objetivos anuales e indicadores de desempeño que permiten evaluar los avances.

Los resultados muestran que es posible compatibilizar el crecimiento económico con la protección ambiental. En 2024, las emisiones netas de gases de efecto invernadero de Taiwán fueron un 6,59 % inferiores a las de 2005, mientras que la intensidad de emisiones de dióxido de carbono disminuyó un 48,59 %. Esto demuestra que el desarrollo económico y la reducción de emisiones pueden avanzar conjuntamente.

Asimismo, Taiwán está impulsando una transición industrial verde mediante instrumentos como el gravamen al carbono, incentivos a la innovación tecnológica y el desarrollo progresivo de un sistema de comercio de emisiones. Paralelamente, promueve la economía circular, la reutilización de recursos y la reducción de residuos, con el objetivo de fortalecer la competitividad industrial y construir cadenas de suministro más sostenibles.

Adaptación climática y transición justa

La acción climática no consiste únicamente en reducir emisiones. También requiere preparar a nuestras sociedades para enfrentar los efectos del cambio climático. Taiwán está fortaleciendo sus estrategias de adaptación frente al calor extremo, las lluvias intensas y otros fenómenos naturales, incorporando tecnologías digitales, infraestructura verde y planificación urbana.

Al mismo tiempo, entiende que la transición ecológica debe ser inclusiva. A través de su Ley de Respuesta al Cambio Climático y de políticas intersectoriales, busca garantizar que trabajadores, pequeñas y medianas empresas, comunidades y grupos vulnerables puedan participar en esta transformación y beneficiarse de sus oportunidades. La transición hacia las cero emisiones netas debe generar empleos de calidad y no dejar a nadie atrás.

Taiwán como socio de la cooperación climática internacional

La lucha contra el cambio climático exige cooperación, intercambio de conocimientos y acceso a tecnologías innovadoras. En este ámbito, Taiwán está fortaleciendo sus alianzas internacionales mediante proyectos concretos, transferencia tecnológica y desarrollo de capacidades.

Un ejemplo significativo es Paraguay, aliado diplomático de Taiwán. Ambos países firmaron el año pasado un memorando de entendimiento para promover la cooperación en el marco del Acuerdo de París y actualmente impulsan 12 planes de acción en materia de gobernanza ambiental. Esta colaboración contempla el intercambio de tecnología, el diálogo entre jóvenes y el desarrollo de iniciativas de economía circular.

Para Paraguay, cuya economía depende en gran medida de la agricultura, la ganadería y sus recursos naturales, la cooperación ambiental representa también una oportunidad para impulsar la innovación, diversificar su matriz productiva y fortalecer su resiliencia climática. Taiwán está dispuesto a compartir su experiencia y capacidades tecnológicas para desarrollar soluciones que respondan a las necesidades de sus socios.

Un futuro sostenible requiere la participación de todos

La COP31 representa una nueva oportunidad para transformar los compromisos internacionales en resultados concretos. Como ha señalado Turquía, anfitriona de esta edición, la implementación es lo que convierte las promesas en confianza.

Taiwán cuenta con experiencia, capacidad tecnológica, recursos y voluntad de contribuir a los esfuerzos globales contra el cambio climático. Su exclusión de la CMNUCC no debería significar la exclusión de sus conocimientos y aportes. En un desafío que afecta a toda la humanidad, desaprovechar las capacidades de cualquier socio significa limitar las posibilidades de encontrar soluciones.

La participación significativa de Taiwán en la CMNUCC y en los mecanismos internacionales de gobernanza climática no es solamente una aspiración legítima, sino también una oportunidad para fortalecer la respuesta colectiva.

El cambio climático no distingue fronteras ni diferencias políticas. Por eso, la cooperación debe estar por encima de ellas. Taiwán está dispuesto a trabajar junto a todos los países que compartan la voluntad de construir un futuro más limpio, resiliente y sostenible. Los compromisos nos señalan el camino; la acción conjunta nos permitirá alcanzar los resultados.