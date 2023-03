Con colores y mano maquilladora, una joven hace del make up un arte

El límite es el cielo cuando un sinfín de creaciones y variedades hacen del maquillaje un arte exclusivo para los más apasionados. Antonella Valdez, especializada en maquillaje artístico y social, combina los colores cosméticos con el fin de crear el glow up que toda persona busca en el make up.

La joven relata que hace cuatro años había hecho un curso de maquillaje profesional; sin embargo, en 2019 empezó a dar protagonismo a los cosméticos. "Solía mirar tutoriales y videos de maquillajes en redes sociales y eso hizo que cada día me interese más este arte", expresa.

Anto explica que el maquillaje social busca realzar la belleza y algunos rasgos faciales, ya sea para un evento de día o de noche como, por ejemplo, bodas, fiestas, cumpleaños, etc. Mientras que, por otra parte, en el make up artístico, la imaginación abre sus alas para volar con las ideas del maquillador; esta técnica se utiliza en festivales, teatros, caracterización de personajes, carnavales o eventos similares y, en ambas opciones, se necesitan materiales y productos diferentes.

"Mi primer trabajo artístico fue un maquillaje de efectos especiales (heridas falsas) que hice con el objetivo de crear conciencia sobre la violencia de género. Ese trabajo se volvió viral en Instagram y, desde entonces, cada vez más gente conoce mis trabajos en redes”, manifiesta Anto.

La maquilladora dice que, como tendencia, las personas optan los cosméticos de tonos naturales, pues hacen lucir una piel hidratada y con un acabado luminoso; “además, el delineado nunca pasa de moda”, añade Anto. Asimismo, la joven dice que la mayoría de sus clientas casi siempre piden un maquillaje natural y no tan cargado; “mi objetivo principal es que ellas se sientan a gusto con el resultado final”, dice.

Antonella inspira sus creaciones en fechas especiales como San Valentín, carnavales o halloween; además, la misma expresa que las claves más importantes son las ganas de superarse, seguir practicando y capacitándose para perfeccionar técnicas y, así, brindar un excelente servicio.

Existen varios mitos en cuanto al maquillaje que deben ser erradicados. Anto menciona que, por ejemplo, la gente dice que al dormirse con el make up puesto no pasa nada, pero en realidad, esto provoca que se tapen los poros, lo cual podría causar puntos negros o problemas de acné. “Por tal motivo, es importante una buena limpieza antes y después del maquillaje”, puntualiza.

Antonella insta a no dejarse caer cuando una técnica sea difícil, pues se debe intentar las veces que sea necesario a fin de dominar cualquier método. “Hoy en día, las personas se animan a entrar al mundo del maquillaje, sean hombres o mujeres, ya que el make up es una forma de expresión artística y el arte no tiene género”, concluye.

Por Ezequiel Alegre (19 años)