Comentario - Estamos lejos, pero también cerca. Por: Sergio Valdez

Que no nos agobie la incertidumbre. “No hay mal que dure cien años” dice el refrán. Más bien trabajemos por impregnarnos confianza y resiliencia. Asumamos un compromiso de ir a vacunarnos. Por nosotros, por los nuestros, por los que ya no están. No vale rendirse, vale aguantar esa larga fila en el puesto de dosis y saber que con tu grano de arena todos nos cuidamos y todos saldremos de la tormenta en la que navegamos.