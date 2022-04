Comentario - Bromas capacitistas. Por: Marta Escurra

Las bromas capacitistas no son otra cosa que bullying hacia una persona que es objeto de burlas por tener lo que hoy llamamos capacidades diferentes o no encajar en los “estándares” físicos “permitidos” por una sociedad enferma y discriminadora hacia quienes no son funcionales al ideal que construye patrones de belleza muchas veces inalcanzables.