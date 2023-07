Comentario: Murallas: como si hicieran falta. Por: Marta Escurra

Paraguay ostenta la rimbombancia estéril de ser el “corazón de América del Sur”. Los paraguayos somos víctimas recurrentes de desacertadas políticas locales, así como del abuso y apriete que (no tan) sutilmente los gobernantes de los países limítrofes perpetran contra nuestro bienestar acogotándonos a su antojo. Desafortunadamente los “enemigos” del bienestar nacional no solo están allá afuera. Ahora el mismísimo ministro de Industria y Comercio quiere construir una “muralla de Trump” para, so pretexto del combate al contrabando, aislarnos aún más.