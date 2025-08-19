Comentario: Un brillo entre desafíos. Por: Sara Moreno.

Los II Juegos Panamericanos Junior han convertido a Paraguay en el epicentro del deporte continental, mostrando destellos de talento que encienden el orgullo nacional. Las sedes deportivas rebosan de entusiasmo, con entradas agotadas y un público que vibra con cada competencia, celebrando lo que alegra el corazón: el talento que despliegan nuestros atletas. Este evento no solo es una vitrina para el deporte, sino también un motor económico que promete dejar una huella significativa. Según Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, en una reciente entrevista con la 730 AM, los Juegos representan una inversión de aproximadamente US$ 80 millones, con una proyección de ingresos de US$ 300 millones gracias al movimiento hotelero, gastronómico, de servicios y otros.