Comentario: Entre la esperanza y la realidad. Por: José María Peralta

Siempre se habla de que la “juventud es el futuro” y de que los jóvenes son los “protagonistas del cambio”. Pero en realidad, las frases bonitas y motivadoras finalmente suenan huecas cuando se choca con la realidad paraguaya. En el calendario, el 21 de septiembre es una fecha alegre porque se recuerda el inicio de la primavera y el Día de la Juventud. También el mes es sinónimo de esperanza y de recordar el poder que tiene la juventud. Pero en Paraguay, ser joven sigue siendo una etapa difícil, dura, con sus luces y sus sombras.