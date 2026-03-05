Comentario: Bofetada con champán de oro. Por: José María Peralta

En Paraguay ya no nos sorprende la corrupción, pero la falta de tacto sigue indignando como un escupitajo en la cara. Esta semana, mientras los padres en Concepción hacían malabares para comprar uniformes y rogaban que no llueva para que el techo de la escuela no tenga goteras, la gobernadora Liz Meza nos daba una lección de cómo gastar lo que el pueblo no tiene. G. 600 millones es la cifra que se manejó para el “15 años” de su bendecida hija.