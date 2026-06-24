Comentario: No es sólo fútbol. Por: Sara Moreno

No es solo fútbol, como dice una frase conocida. Es ese sentir que el pueblo necesita, esa cuota de alegría colectiva que explica por qué hay tanta identificación con una camiseta. Porque si hablamos de nuestra selección, hay que ser honestos: no tenemos el mejor equipo del mundo, no tenemos los fichajes más caros ni las figuras más rimbombantes, ni el célebre jogo bonito brasileño. Lo que tenemos es la garra guaraní.