16 de julio de 2026 a la - 18:10
Comentario: Primero el poder, luego la patria. Por: Marcos Cáceres
Tras dedicarse mutuamente diatribas en la interna municipal en Asunción, los dirigentes colorados de uno y otro bando se abrazan y proclaman la unidad. No sabemos en qué quedaron las acusaciones y descalificaciones que se dedicaron. Si eran en broma o si en realidad no eran tan importantes. O tal vez eran mentira y se dijeron nomas por decir.
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