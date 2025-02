Mujeres divinas: un comentario positivo para una mujer

A una mujer le gusta que le digan las cosas de frente, con franqueza, con respeto.

En redes sociales o en persona el comentario que hagas a una mujer debe ser constructivo, aunque tengas que decir algo que duela. También hay maneras de expresar los sentimientos, una noticia o una crítica, por ejemplo, moderando el tono de voz, sin que los gritos lleguen como castigos.

La agresividad no le hace bien a una persona, alzar al voz y faltar al respeto hacen mucho daño.

El lenguaje respetuoso, en cambio, ilumina y no ofende, el lenguaje verbal y no verbal, desde las palabras, los gestos, la mirada expresan y en su conjunto comunican. A una mujer le gusta que le traten bien.

“Un elogio, un vamos que vos podés! O “estoy aquí para ayudar, para acompañarte, escucharte”.

Cuando en una relación de pareja se dicen palabras que ofenden, que caen como bofetadas, eso no es comunicar lo que queremos decir, sino maltratar a quien tenemos a nuestro lado.

No es necesario comprar en días especiales, ni una cena cara, no tenés que gastar para hacerle sentir bien a una mujer. No pienses que el amor es tener dinero para pasear. Claro que es hermoso hacer un regalo, pero hay acciones que son más valiosas, palabras y gestos que emocionan y llenan el alma.

