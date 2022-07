Imputan por faltar al deber del cuidado a mamá del niño desaparecido

El Ministerio Público imputó a Josefina Ozuna, madre del niño 12 años de edad, quien desapareció hace 13 días en barrio Obrero, Asunción. El nombre del menor se omite por leyes de protección a menores.

La Fiscalía abrió un proceso contra la mujer porque existen elementos que señalan que esta no vive en la casa donde reside el menor desde hace ya mucho tiempo y que son sus hermanos mayores los que cuidan de él.

Lea más: Familiares acompañan búsqueda de “Peño” en Cateura

También se constató que el niño no recibe el tratamiento que requiere para la enfermedad que padece y que no está escolarizado. “Está imputada por la falta del deber del cuidado a su hijo menor. Existen elementos que nos hacen suponer que ella no vive en la casa hace un tiempo ya y se queda al cuidado solamente de sus hermanos mayores”, contó la fiscala a ABC Color.

El hecho punible de “Violación del Deber del Cuidado” tiene una expectativa de pena carcelaria de tres años o multa.

Lea más: Por agua y con un dron sigue búsqueda del niño desaparecido

Pasaron 13 días desde la desaparición de niño

El menor desapareció de su casa el pasado 24 de junio. Conforme comentaron sus familiares, no es la primera vez que el niño se escapa de la casa.

La Fiscalía lleva varios días realizando verificaciones y la búsqueda del menor en zonas aledañas a su vivienda, en el barrio Obrero.

Al respecto, Girala comentó que la investigación del paradero del menor seguirá en curso. Tanto el Ministerio Público como el Ministerio del Niño, Niña y Adolescencia (Minna), solicitan la difusión de las imágenes del menor y también el aporte de datos que pueden ayudar a localizarlo.

Teléfonos habilitados para dar información sobre el paradero del niño