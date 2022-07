Diego Benítez: califican de “poco usuales” exigencias de Emiratos Árabes

El agente fiscal encargado de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, reconoció que le llaman la atención las exigencias que está teniendo la justicia de los Emiratos Árabes Unidos con Paraguay en el contexto de la solicitud de extradición del exdirigente deportivo Diego Benítez a nuestro país.

Benítez tiene orden de captura internacional por narcotráfico, y actualmente está en Sharjah, uno de los emiratos cerca de Dubái. De acuerdo a los últimos datos, pese a que estuvo detunido, recientemente lo pusieron en libertad condicional y, supuestamente, no puede salir de ese país.

Doldán aseguró que son “poco usuales”, los pedidos que hace la justicia de ese país, y que generalmente estas solicitudes no se hacen en materia de cooperación penal internacional vinculada a las extradiciones. “Por ejemplo, piden que el juez exhortante firme el documento en árabe, que es algo que no se da en el contexto real, porque un juez no puede estar firmando un documento en un idioma que no comprende”, indicó el fiscal.

Hacen lo posible por cumplir

Añadió que de todas maneras, la Justicia paraguaya está haciendo lo posible por cumplir con lo solicitado, recurriendo a traductores que den fe sobre lo detallado en los documentos, para que estos sean una transcripción literal del exhorto judicial.

Sobre la llamativa liberación de Diego Benítez en Emiratos Árabes, aunque supuestamente sigue sometido a proceso y no puede salir de ese país, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, refirió que ya sabía que Diego Benítez se encuentra libre.

Si bien no recibió la información de manera oficial, mencionó que el juez Gustavo Amarilla le comentó el dato luego de un intercambio de informaciones con el embajador paraguayo en Emiratos Árabes, José Agüero. Según lo que pudo recabar el diplomático, para las autoridades de ese país es “algo común”, que personas como Diego Benítez estén sujetos al proceso pero en libertad.

Ellos son responsables si no se encuentra a Benítez

Reconoció que también les llamó la atención cuando supieron que Benítez estaba en libertad sujeto a proceso en Emiratos Árabes. “Con una suerte de casación de su pasaporte y con prohibición de salir de ese país, pero son cuestiones que hacen al derecho interno de ese país y no podemos cuestionar”.

Advirtió que si Diego Benítez aprovecha esta libertad para fugarse y no lo encuentran, las autoridades judiciales de Emiratos Árabes “son internacionalmente responsables por no someterlo”.

“Esperemos que no sea así (que no se fugue). Estamos cumpliendo con todos los tiempos, nos adelantamos en los plazos, y nos brindaron colaboración otros países de la región que ya tuvieron experiencia con Emiratos Árabes”, destacó Doldán.

Habría enviado toneladas de droga

El exdirigente del club Olimpia Diego Isaac Benítez Cañete (38), habría colocado con éxito en Europa nada menos que siete toneladas de cocaína, en tres envíos, antes de las 16 toneladas que cayeron en Alemania el año pasado.

La primera carga, de 1,4 toneladas y enviada a través de su otra empresa Preferente SA, salió de Paraguay el 13 de diciembre de 2019 y llegó a Bélgica el 20 de enero de 2020. La segunda, de 2,6 toneladas y enviada por Pinturas Tupã SA, salió de nuestro país el 2 de julio de 2020 y llegó a Bélgica el 21 de agosto de 2020.

La tercera, de 2,9 toneladas y gestionada de nuevo por Preferente SA, salió el 17 de julio de 2020 y llegó a Alemania el 31 de agosto de 2020.

El exdirigente de Guaraní y Olimpia es requerido por nuestro país por presunto tráfico internacional de cocaína, en el marco del Operativo Atlántico Norte.

Prófugo de Justicia paraguaya

Diego Benítez está prófugo de la Justicia paraguaya desde el pasado 8 de marzo, e hizo escala en Brasil para finalmente refugiarse en Emiratos Árabes.

Paraguay no tiene convenio de extradición con Emiratos Árabes, por lo que se depende de la “voluntad” de las autoridades extranjeras para traer al exdirigente deportivo Diego Benítez, detenido en Sharjah, cerca de Dubái.

