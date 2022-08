Supuesta denuncia por robo es de antes del atropello que ejecutó el hijo del senador Monges, según fiscal

Juan Ariel Monges, hijo del senador colorado Juan Darío Monges, se vio involucrado ayer, domingo, en un atropello deliberado, cuando con su camioneta embistió a un peatón que estaba circulando en la vereda en Lambaré. La víctima, identificada como Denis Jesús López, de 20 años, perdió un pie y sufrió otras fracturas en una de sus piernas.

Lo que motivó al hijo del legislador para ejecutar el atropello deliberado fue supuestamente un robo de focos que perpetró -según alegaron desde el entorno del colorado- la víctima en la vivienda de Juan Ariel.

Incluso, desde la familia Monges aseguraron que existe una denuncia sobre dicho robo que ejecutó López y agregaron que la misma fue presentada antes del atropello.

¿Cuándo se presentó la supuesta denuncia por robo contra la víctima del hijo de Monges?

El fiscal Guillermo Sanabria, quien estuvo en principio en la causa, reveló esta mañana que cuando intervino la defensa legal de Ariel Monges se presentó dicha denuncia y que la misma es de horas antes de que el hijo del senador embistiera al supuesto ladrón.

“Cuando ocurrió el hecho y el abogado de la defensa intervino e intervinieron las partes, se presentó en la carpeta fiscal una denuncia el mismo día y horas antes”, sostuvo.

Sanabria no quiso dar más detalles sobre el curso de la investigación debido a que también reveló que fue recusado en la causa a pedido de la defensa del hijo del colorado, aunque no dijo cuál sería el motivo de dicha acción jurídica. “Mucho no me gustaría hablar porque ya estoy recusado en la causa por la defensa. Él (Juan Ariel Monges) ya está imputado y solicité la prisión preventiva, pero no puedo hablar mucho porque ya fui recusado en la causa”, expresó.

Juan Ariel Monges fue detenido e imputado por lesión grave a pedido del agente del Ministerio Público. Además, el fiscal Sanabria confirmó que solicitó su prisión preventiva.