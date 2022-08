Incendio en el Mercado 4: desatención de guardias y desidia hacia protocolo, cóctel para el fuego

Desde el 3 de noviembre del año pasado, día en el que se incendió otro sector del Mercado 4 sobre Rodríguez de Francia y Battilana, nada parece haber cambiado. Hubo meses de promesas de reformas y de supuesta coordinación entre autoridades del Mercado 4 y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

La situación, nueve meses después, es calcada. Personal de la ANDE demoró al menos media hora en llegar al Mercado 4 para cortar parte de la energía eléctrica en el sitio del incendio que se generó alrededor de las 22:40 del lunes en el interior de la Feria Aragón.

Quienes “pagaron el pato” fueron los bomberos, que buscaron hacer frente a las explosiones, a los intensos chispeos y ni qué decir al fuego.

Tampoco los guardias de la Feria Aragón prestaron atención porque, al parecer, se quedaron dormidos.

Néstor Sanabria, un guardia que hace 23 años trabaja en el pasillo de la calle Battilana - cerca de Feria Aragón - contó que el fuego de hoy se generó de un pequeño cortocircuito que quemó rápidamente el sitio.

Sanabria indicó que todo pudo haberse prevenido.

“Una señora me llamó y me dijo ‘mirana un poco allí, parece que se está quemando algo’. Vine a mirar y era un poquitito de chispa nomás. Agarré mi extinguidor para salir y no me sintieron los muchachos de adentro. Dos estaban adentro, no sé si se quedaron dormidos o cuál lo que fue el tema. Tuve que golpear; cuando ellos vinieron ya no hubo caso de salvar nada”, relató el guardia en conversación con ABC TV.

“Subió la chispa, agarró el techo y allí es todo madera. Siempre los de la ANDE, a última hora. Casi media hora tardaron, o más. Ahora ya no hay caso. Es un desastre”, remató.

ANDE dice que actuó y culpa a autoridades del Mercado 4

La ANDE reportó a través de su cuenta de Twitter a las 00:13 del martes 9 que “cinco cuadrillas se encuentran trabajando intensamente en coordinación con los bomberos en la zona del incendio en el Mercado 4″ y que “por precaución se encuentran fuera de servicio tres alimentadores y fueron aisladas las zonas afectadas por dicho incendio”.

Esteban Cabrera, director de Operaciones del Área Metropolitana de la ANDE, conversó con ABC Cardinal, y dijo que “a las 23:26 aislamos totalmente los alimentadores que convergen en la zona. Ahora estamos restituyendo paulatinamente”.

Cabrera explicó que el 8 de febrero pasado autoridades de la ANDE se reunieron con los responsables del Mercado 4 y la Municipalidad de Asunción y establecieron mecanismos para el corte de energía; es decir, números telefónicos directos para aviso.

“Tenemos mecanismos para aislar la zona en menos de cinco minutos. Que ellos no hayan usado esos mecanismos es problema de ellos”, manifestó, dando a entender que desde el mercado no llamaron a pedir el corte de energía.

Alejandro Buzó, director de Prevención de Incendios de la Municipalidad de Asunción, dijo a ABC TV que los números que proporcionaron desde la ANDE no sirvieron.

“Hicimos el llamado (a la ANDE). Después de identificarme me dicen que iban a enviar una cuadrilla. Pregunté si no había un telecomando, pero me dijeron que iban a enviar una cuadrilla. Estos dos números de teléfono no dieron resultado”, dijo Buzó.

El director de la comuna lamentó que el protocolo no haya funcionado después de los trabajos que se hicieron tras el siniestro del 3 de noviembre de 2021.