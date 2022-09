Comandante de Policía afirma que detención de denunciantes de Mocipar “fue formal”

“El procedimiento tuvo argumento porque tienen orden impartida por el fiscal de la detención para su declaración”, aseguró el comisario Fleitas sobre la detención de Mirna Alfonso y otro denunciante del caso Mocipar.

Según el comandante de la Policía, la orden fue emanada por el Ministerio Público y si el joven pasó la noche en la comisaría fue a pedido de la agente fiscal Rosa Noguera, quien alegó que ya no tenía tiempo para tomarle la declaración esa tarde.

“El trasfondo de la cuestión no estoy analizando porque no me compete como comandante”, acotó. Dijo desconocer por qué uno de los afectados, un humilde repartidor de pollos, fue detenido por una sospechosa comitiva de policías de Control de Automotores en vehículos particulares y de civil.

“Por de pronto, los trabajos son legales porque hay una orden. Cualquier institución preventiva o investigativa tiene la facultad de proceder a la detención, eso voy a defender institucionalmente, pero qué hacían y por qué, vamos a analizar”, agregó en otro momento.

Detención “fue formal” pero averiguará “pormenores”

Consideró que Automotores tiene jurisdicción nacional, pero que averiguará todos los pormenores. “Vamos a averiguar. Por de pronto, el trabajo es formal y legal, pero vamos a ver qué hay detrás. Sí, me llama la atención, pero lo único que puedo decir es que no salió de la Comandancia”, finalizó para ABC TV esta mañana.

Cabe recordar que ayer Mirna Alfonso, denunciante por estafa a Mocipar, detalló que había sido imputada por la fiscala Laura Romero por una supuesta incitación a cometer hechos punibles durante una manifestación en la que asegura que no participó.