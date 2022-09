Imágenes de minutos antes del asalto tipo comando y explosión en el Banco Regional de Pirapó

En el vídeo se puede ver cómo a la 1:23 del pasado miércoles 14 del corriente, los presuntos asaltantes llegaron en dos vehículos diferentes, estacionaron frente al banco y se dispusieron a ingresar al local del Banco Regional de Pirapó.

Se observa a seis personas que descienden de los vehículos y se encargan de ocupar cada uno la función que aparentemente tenían previsto realizar. El primero en descender de uno de los automóviles se dirigió directamente al local del banco, encargándose de la entrada, mientras que los demás, se dispersan en los alrededores “monitoreando” la zona.

Otro de ellos, se ocupó de abrir la cajuela del vehículo y bajar objetos y herramientas que utilizaron para el asalto y explosión del banco.

Desde la Policía, habían informado que se trató de un asalto “tipo comando” en el Banco Regional de Pirapó, ubicada aproximadamente a una hora de Encarnación. La banda de delincuentes ocasionó cuantiosos daños, “regaron” las calles con clavos “miguelito” y utilizaron una gran cantidad de explosivos para destruir el local y proceder al robo.

Ladrones no se llevaron todo el dinero del Banco Regional

Luego, desde el banco, indicaron que los delincuentes no lograron llevarse todo el dinero. No se llevó todo el dinero, quedaron unos G. 1.600 millones, US$ 20.000 y G. 15 millones en monedas de baja denominación”, señalaron.

Lo último que se informó por parte de la Policía es que dos de los presuntos miembros de la logística de la banda fueron detenidos en allanamientos simultáneos en Cambyretá y San Pedro del Paraná.