“Pensé que me iban a discriminar”, dice la primera agente indígena de Lince

La Policía realizó este jueves el acto de egreso del “V Curso Nacional de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM)” que fue desarrollado por el Grupo Lince. Participaron autoridades policiales y del Poder Ejecutivo.

Un total de 68 estudiantes se convirtieron en nuevos agentes motorizados tras el acto, de los cuales 55 son hombres y 13 mujeres, según informó la Policía.

De esta promoción se destaca la suboficial ayudante Gyna Pérez Nauje (20), quien se convirtió en la primera agente Lince que proviene de pueblos originarios. Ella pertenece a la comunidad indígena Chamacoco.

La joven egresó luego de participar de un curso de cuatro meses en el que superó entrenamientos táctico, teórico, práctico, físico y de destrezas.

“Pensé que me iban a discriminar”, dijo la primera agente indígena de Lince

Pérez Nauje mencionó a prensa de la Policía que postularse para ser parte del Grupo Lince fue “todo un desafío personal” para ella.

“Fue una preparación dura, un entrenamiento exigente”, indicó sobre el curso y agregó que, pese a ello, “valió la pena”.

También comentó que “pensé que me iban a discriminar por mi origen, pero no fue así. Desde el primer día, el trato fue totalmente igualitario, sin distinción alguna y eso hizo que me sintiera más en confianza”.

La flamante agente, igualmente, manifestó que se siente preparada para afrontar la delincuencia desde el Grupo Lince. La joven estuvo acompañada de sus cercanos durante la celebración del acto de egreso.