Fiscalía ordena captura del intendente de Capiibary

La agente fiscal de Santani Lilian Ruiz formuló imputación contra el intendente de Capiibary, David González (PLRA), por lesión de confianza tras la denuncia de ediles por supuesta obras inconclusas y pagadas, además la fiscal ordenó la detención del jefe comunal.

En tanto que el intendente liberal lamentó la actuación del Ministerio Público. Calificó de una simple jugada y persecución política y adelantó que se pondrá a disposición de la justicia.

El intendente dijo que le llama la atención el caso, ya que nunca fue notificado del inicio de una investigación. Además indico que en lugar de notificarle se prefirió distribuir a la prensa la imputación y orden de captura.

El político lamenta el manejo poco serio del caso. “Considero un acto de persecución, no estuve enterado de mi imputación. Nunca me notificaron, no se allanó la municipalidad, nada hicieron, ni me consultaron situación de las obras; las obras siguen en proceso, es muy jodido lo que hacen. La obra avanza en un 90%, la fiscal nunca verificó nada, solo tiene la denuncia de ediles opositores sin ningún sustento”, argumentó González.

De los 12 ediles, cinco son liberales y los siete colorados denunciaron al jefe comunal.

“Repartieron a la prensa la imputación y orden de captura, pero nunca a mí me notificaron de nad. Es una joda”, lamentó y asegura que se pondrá a disposición de la justicia e invita a la fiscalía a interiorizarse de la denuncia y realizar la mínima verificación al menos.