Carlos Granada aguarda audiencia de imposición de medidas tras rechazo a chicana

El abogado Álvaro Arias, defensor del periodista Carlos Granada, imputado por los hechos punibles de acoso sexual, coacción sexual y coacción grave, indicó que interpusieron un incidente de nulidad de las actuaciones con relación a la imputación, sobre la base de que consideran “que hay un exceso en la calificación del hecho, pues para nosotros no existe sospecha de coacción sexual”.

Pese que el juez le dio trámite a su incidente y lo rechazó, y también recurrieron a un recurso de apelación general ante la Cámara de Apelaciones, que resolvió confirmar la resolución del juez, aún así la defensa evaluará si hay algún otro recurso que presentar. Finalmente, el expediente bajará al Juzgado Penal de Garantías, quien deberá fijar una audiencia de imposición de medidas.

Pedirán medidas alternativas para Carlos Granada

Álvaro Arias aseguró que su cliente comparecerá cuando el juez lo convoque y el defensor solicitará que le otorguen medidas alternativas, “porque no hay peligro de fuga ni obstrucción a la investigación”. “El Código Procesal Penal permite litigar en libertad cuando se presentan este tipo de casos. El señor Granada está sometido a la jurisdicción del juzgado, está en su casa y va a presentarse cuando el juez le convoque”, aseguró el defensor técnico del periodista.

Con respecto a la orden de detención contra Carlos Granada que dispuso la Fiscalía, el abogado expresó que “es el juez quien tiene que decidir si él va a ir o no a prisión. Que la Fiscalía disponga o no su detención está bien, es su atribución, pero no creo que se den las condiciones para que se dé la detención de una persona en esta causa”, sostuvo el letrado.

Periodista ofrecerá fianza

Adelantó que cuando se presenten al juzgado, ofrecerán fianza, una propiedad de la familia de Carlos Granada, “y lo que el juez ordene, como prohibición de salida del país, comparecencia en el juzgado, etcétera”.

Finalmente, argumentó que el comunicador es “padre de familia casado, con hijos, por tanto tiene arraigo, lo que demostraremos para disipar el peligro de fuga”.

“No hay ningún elemento para decir que obstruirá la investigación o influirá en testigos. Aplicando el derecho él debe litigar estando libre”, enfatizó Álvaro Arias.