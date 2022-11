No descartan demanda contra quienes intentaron encubrir a supuestos agresores del hijo de Raúl Zapag

En contacto con ABC AM 730, Ricardo Preda comentó algunos detalles sobre la denuncia que hicieron por la golpiza que recibió el joven Benjamín Zapag, en el baño de la discoteca Morgan de Asunción. De momento siguen sin presentarse los dos principales sospechosos.

Preda dijo que a más del hecho en sí, varios conocidos de los imputados podrían ser procesados. Esto, según el abogado de los Zapag porque existen trascendidos que luego de la brutalidad habrían querido evitar que compañeros de Benjamín identifiquen a los que golpearon al ahora hospitalizado.

Ante esta posibilidad, el hecho punible a analizar es coacción o frustración a la persecución penal, pero en grado de tentativa. Además de los dos procesados, habría una persona más, de acuerdo a los datos que maneja Preda.

“Lo positivo es que amigos de supuestos agresores se presenten y declaren. Aquí se busca esclarecer el suceso”, manifestó. Agregó que será importante que todos los que estuvieron en el sanitario se presenten y aporten su versión como testigos.

Pedirá un reporte a médicos sobre situación de Benjamín Zapag

Atendiendo que el agredido pasó por una cirugía de por lo menos cinco horas, las secuelas o consecuencias aún están por evaluarse.

“La parte oftalmológica no está definida con relación a su ojo. Se le hizo una reconstrucción facial y se constataron previamente lesiones óseas en la cabeza de la víctima”, indicó.

Señaló que faltan detalles de cómo fue la agresión, si fue uno o varios golpes.

Supuestos agresores de Zapag no se presentan ante la justicia

En otro momento, Preda expresó que al estar procesados y no entregarse los dos sospechosos Héctor Grau y Marcelo Fretes, demuestran que no hay interés de esclarecer el penoso episodio. “Nada los ayuda a ellos no someterse a la justicia”, sostuvo.

Pidió calma a los testigos, pues ya está establecido quiénes son los sospechosos y los testigos no tienen la culpa de que sus conocidos hayan cometido el delito, que de momento es configurado como lesión grave. Todas las versiones deberán ser contrastadas con evidencias, dijo.

Sobre los audios que circulan serán sujetos de investigación, refirió el representante legal. Instó a los policías a que busquen a los que ahora están imputados.

Pena es de hasta 10 años de cárcel

El abogado aclaró que la expectativa de prisión de darse un juicio y condena es de hasta 10 años. Se analizan agravantes, si amerita o no llegar a esa cantidad de tiempo.

Por último considera que por cómo se dio el caso, los agresores deberían tener prisión preventiva mientras dure la investigación.

