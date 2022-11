Denuncian disparo amenazante como reacción a un caso de presunta polución sonora

El hecho sucedió en la noche del viernes sobre la calle Yuasy’y casi De La Victoria, en el barrio San Pablo de Asunción. El presunto autor, un vecino del local de eventos que no fue identificado, supuestamente hizo un disparo contra el piso pero en dirección a los invitados de un cumpleaños infantil que se festejó en el lugar.

“Estábamos en un cumpleaños infantil, el señor por lo visto se alteró. No le gustó la situación, empezó a gritarnos desde su vereda. Salimos y sacamos nuestras cosas para irnos y él agarra y dispara. Hace un disparo hacia el piso, hacia donde nosotros estábamos. Ese es su casquillo. Nosotros no somos de acá, no somos de la zona”, dijo una de las testigos del hecho en conversación con ABC TV.

“Nos amenaza, nos dice que ‘queremos dormir’, que por qué no se van ya a su casa (...) Un abogado, que era invitado, le enfrentó y le dijo que le iba a querellar, allí él entró (a su casa). La dueña del local nos alquiló y nos dijo que así luego él es. Nos dijo que no puede alquilar más su local ni las personas se pueden quedar hasta altas horas”, refirió la testigo.

En el caso intervino personal de la Comisaría 15 de Asunción. En el grave hecho, que surge como una aparente reacción a un caso de polución sonora, los uniformados recogieron un casquillo que estaba en la vía pública y que sería del arma que fue disparada; según el reporte de Rodolfo López, periodista de ABC TV.