Caso Javier Ibarra: la empleada del exfiscal rompe el silencio

En una entrevista concedida al canal “NPY”, Aida María Villalba -actualmente imputada y con prisión preventiva- brindó varios detalles sobre cómo se fue dando la serie de hechos el pasado viernes de 25 noviembre, cuando se encontró fallecido al exfiscal Javier Ibarra en su domicilio. La mujer había llegado a la casa pasados entre 6 y 8 minutos de las 07:00 y el guardia estaba frente al lugar, comienza su relato.

Frente a la residencia estaba el casero Máximo Torres y con su llegada vio que el portón principal estaba entreabierto; además, la mascota -una perrita- de Ibarra estaba jugando por los alrededores, por lo que ella la alzó e ingresaron a la casa, recuerda.

Seguidamente, encontraron que uno de los acondicionadores de aire estaba prendido; ante esto, comenzó a llamar por su nombre al exfiscal y no hubo respuesta alguna. “¿No será que se murió?”, supuestamente le dijo el casero a Villalba, viendo que la puerta de la cocina también estaba entreabierta.

Al ingresar a la cocina ya encontraron el cuerpo del exagente y ella comenzó a llorar, recuerda, mientras que Torres habría hecho unos movimientos con sus pies tocando el cuerpo y diciendo: “Ya está completamente duro”.

Hallazgo del cuerpo de Javier Ibarra

Conforme relató la mujer, el casero había llegado a la vivienda porque supuestamente la exesposa de Ibarra le había contactado porque este no le estaba contestando, por lo que él se presentó en el lugar, algo que no era extraño para ella.

En la cocina de su vivienda fue encontrado el cuerpo del exfiscal Javier Ibarra y -según asegura Aida María Villalba- no había ningún arma en el lugar y ella tampoco llegó a tocar nada ahí, atendiendo a que se encontraba sorprendida y asustada.

“Yo comencé a llorar y el señor me dijo que no toque nada. El arma no estaba en ninguna parte, solamente un celular y una caja de cigarrillos; de arma no había nada y yo en ningún momento toqué algo”, puntualizó.

En referencia a un supuesto contacto con la expareja de Ibarra, aseveró que ella no tenía ningún tipo de comunicación con la mujer e incluso manifestó que solamente la vio una vez, sin “prestarle mucha importancia”.

Empleada de Javier Ibarra desea saber por qué la acusan

Aida María Villalba actualmente está imputada por hurto especialmente grave y se solicitó su prisión preventiva. De momento, se encuentra en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional.

Como parte de su relato, la mujer comenzó a cuestionar por qué los investigadores la acusan, asegurando que jamás llegaría a cometer un acto similar. En referencia a la prueba de parafina que arrojó un resultado positivo, volvió a reiterar que ella no tocó nada en la escena, precisando nuevamente que no había ningún arma.

De igual manera, Villalba manifestó que se encuentra “tranquila” porque asegura que “no tiene nada que ocultar” y solamente deposita sus esperanzas en la Justicia, con la que colabora en todo lo que le indican, argumentó.

“Yo quiero saber por qué me quieren culpar a mí de eso. ¿Por qué allanaron mi alquiler? Ahí no hay nada y yo no tengo nada de valor. Estoy de balde acá porque no tengo nada que ver y dicen que salí positivo a esa prueba. Quiero que se aclare todo. Yo tampoco hablé con ningún vecino ni nada; estaba muy asustada”, finalizó.

