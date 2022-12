Dimabel investiga robo de armas de local comercial en Asunción

En comunicación con ABC TV este lunes, el teniente Gabriel Caballero, asesor jurídico del Centro Nacional de Rastreo de Armas de la Dirección de Material Bélico de las Fuerzas Armadas, comentó que se abrirá un sumario investigativo en torno al robo de varias armas de fuego de un local comercial ubicado sobre la avenida José Félix Bogado, en Asunción.

El hurto de las armas fue detectado el pasado viernes, cuando empleados de la tienda “9 mm.” descubrieron que desconocidos abrieron un hoyo, presumiblemente durante la noche anterior, desde fuera del comercio para ingresar y llevarse armas, municiones y dinero en efectivo.

Según la denuncia de los propietarios del comercio, fueron robados 17 pistolas de distintas marcas, un revólver, cuatro escopetas, varios rifles de aire comprimido, más de 7.100 cartuchos de distintos calibres y más de G. 7.000.000 en efectivo.

El teniente Caballero dijo no contar con información de que las armas robadas no habían sido declaradas ante la Dimabel ni corroboró el número exacto de las armas sustraídas, señalando que la Dimabel no cuenta con un inventario paralelo al presentado por los dueños del comercio.

Señaló que esos detalles serán comunicados a la ciudadanía según el desarrollo de la investigación, agregando que los dueños del comercio afectado “en todo momento mostraron intención de colaborar”.

Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional reportaron que el sector por el cual ingresaron los ladrones no cuenta con cobertura de las cámaras de seguridad.