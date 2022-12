Acahay: piden cambio de personal policial y menos benevolencia de la justicia

Por la preocupante situación de inseguridad que afecta al municipio donde los hechos delictivos no son aclarados, el intendente municipal local, Aldo Eustacio Lezcano(Alianza), impulsó la reunión entre pobladores, el Director Departamental de la Policía Nacional, Crio. Domingo Arévalos; Jefe de Orden y Seguridad Crio. Ppal. Salvador Ramón Rodríguez y asesores; responsables de la Brigada antiabigeato; y el titular de la sede policial local, Jefe de Comisaría 2da Acahay, Comisario MGAP Silvano Javier Zorrilla.

Asimismo, acompañaron este encuentro el presidente de la Junta Municipal; Derlis Maidana(ANR) y las concejalas Carolina Caballero(Alianza-Colorada),Elisa Rolón(PLRA), Claudia Notario(PJ) y Nelly de Cantero(Hagamos). Además de unas 100 personas de diferentes compañías, víctimas de olas delictivas.

Lea más: Alumna con discapacidad visual es la mejor egresada de su promoción de colegio de Acahay

En la ocasión el intendente Lezcano puso en el tapete los hechos delictivos más llamativos que ocurrieron en el año y que no fueron aclarados. Alegó que el índice delincuencial va en aumento por falta de efectividad de la la labor policial. Puntualizó que muchas víctimas especialmente de abigeatos ya no denuncian al considerar como una pérdida de tiempo y por temor a represalias.

El intendente dijo que los policías al igual que los técnicos de fútbol, son “hijos de los resultados” por lo que en este distrito amerita una rotación del cuadro policial. Sin generalizar dijo que hay uniformados muy competentes y otros familiarizados con supuestos conocidos abigeos y “distribuidores” de estupefacientes. Agregó que esa situación hace que se haya perdido la confianza hacia los uniformados y acompañada de una justicia benevolente.

Reclamos ciudadanos

El poblador Carlos Rojas, de la compañía Yeguarizo manifestó que muchas veces se a cerca a los uniformados videos de personas sospechadas de hechos delictivos. Sin embargo, esto provoca como consecuencias amenazas a quienes denuncian.

Lea más: Asistencia y tecnología taiwanesa fortalecen la piscicultura en el interior del país

Similar versión expresó Sebastián González, de la compañía Costa Báez, quien comentó que en su caso realizó una denuncia sobre el robo de animales domésticos y alimentos de cría de aves y que pese a la insistencia, jamás se llegó a aclarar el hecho.

Falta de recursos humanos e infraestructura

El Director Policial, Comisario Arévalos reconoció que la falta de efectividad del órgano de seguridad es real en muchos casos, pero que en la mayoría de las circunstancias obedece a la falta de recursos humanos e infraestructura.

Explicó que muchas veces se habla de los posibles autores pero que los procedimientos se dificultan cuando los sospechosos no son sindicados. Mencionó que la Policía no puede realizar procedimientos formales por simples chismes y que sin orden fiscal o judicial no pueden detener, salvo caso si son encontrados en flagrancia de los hechos.

El jefe policial coincidió en lo señalado por el Jefe de Comisaría local Zorrilla al significar que se hace lo humanamente posible, pero que existen limitaciones para cumplir sus funciones. Arévalos agradeció por la convocatoria y aseguró que después de las elecciones del domingo se efectivizarán los cambios en la sede policial.

El abogado Manuel Petre instó a los altos jefes policiales a aunar esfuerzos y habilitar una Sub Comisaría en la compañía Pintos, cuyas gestiones ya fueron realizadas en los organismos correspondientes.

Al término de la reunión, las concejalas Elisa Rolón y Carolina Caballero en conversación con los altos jefes policiales agradecieron a los mismos por la apertura y buena predisposición. Conversaron sobre algunas estrategias que trataran de impulsar con sus colegas ediles para una cooperación efectiva y armoniosa tendiente a mejorar la seguridad ciudadana.