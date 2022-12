Condena a Stadecker marca un precedente en casos de violencia contra mujeres, según abogada

La Dra. Liliana Zayas, abogada de la familia Breuer, habló sobre la condena de 28 años de prisión a Gerardo Stadecker Brompor el feminicidio de su esposa Sabryna Breuer. Recordó que, a días de cumplirse cinco años de que la misma amaneciera sin vida y con rastros de violencia, la condena marca un precedente en la justicia para las mujeres.

Lea más: Hija de Sabryna Breuer pide justicia con un desgarrador relato: “Gerardo no solamente mató a mi mamá; mató a mi familia entera”

“Creemos que se hizo justicia. Este caso reivindica a todas las mujeres víctimas de todo tipo de violencia al acceso de justicia”, mencionó la abogada.

Aseveró que este juicio es significativo y también sirvió para educar a las personas. “El fenómeno de la retracción se acepta hasta hoy desde varias instituciones. Se cree que lo que sucedió se arregla, que se retracta y no entienden lo que es sucede es el ciclo de la violencia”, alertó Zayas.

Agregó además que en este caso, la víctima estaba dentro de un ciclo de violencia y no lo sabía. Señaló que los estudios dicen que las mujeres pueden tardar entre 8 a 11 años en reconocerse como víctimas de violencia.

Lea más: Caso Sabryna Breuer: reconstruyen hechos en juicio por presunto feminicidio

En ese sentido, lamentó que se archivan muchos casos de denuncias porque las víctimas no vuelven a acercarse hasta el juzgado o inclusive dan las medidas de protección, pero las mismas víctimas vuelven a aceptar al agresor.

Sentenció que la misma Ley dice que las instituciones deben intervenir en estos casos y proteger a la víctima; sin embargo no sucede. “Si me preguntas a mí, el personal policial también tuvo la culpa. Hay testimonio de que la Policía antes estuvo ahí y hay un informe de ese personal que aceptó que ella no hiciera la denuncia”, relató señalando un caso de violencia anterior a la muerte de Sabryna.

Lea más: Juicio a Stadecker: aprueban junta médica para determinar muerte de Sabryna

Reveló que, de parte de Gerardo Stadecker, hubo una planificación de la muerte de su esposa. “Cuidó todos los detalles para perpetrar el crimen”, señaló.

El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Manuel Aguirre e integrado por las juezas Lourdes Peña y Rossana Maldonado, declaró culpable a Gerardo Stadecker Brom del feminicidio de su esposa Sabryna Breuer, a quien sometió a violencia física, psicológica y económica, por tanto resolvió condenarlo a 28 años de privación de libertad, que deberá cumplir en el penal de Emboscada.