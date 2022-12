Caso “Papo” Morales: suspenden por 18ª vez audiencia preliminar

Para este jueves, a las 8:30, la jueza penal de garantías Cynthia Lovera convocó a Gregorio “Papo” Morales, al fiscal Hernán Galeano y a la abogada querellante Edelira Insemblante para realizar la audiencia preliminar y resolver así si Morales afronta o no juicio oral por el crimen de Robert Fabián Marín. Sin embargo, la diligencia se suspendió por 18ª vez debido a la renuncia de la abogada defensora del procesado, Olga Estela González.

Esta nueva suspensión generó el descontento y la molestia de los familiares, que cuestionaron el actuar de la magistrada y expresaron sus dudas con relación a sus decisiones sobre la causa en que está procesado Morales por el crimen de Robert Fabián Marín, que el lunes último debía cumplir 25 años.

Finalmente, la magistrada le emplazó por 72 horas a Morales para designar un abogado y fijó como nueva fecha para intentar realizar la audiencia preliminar a Gregorio “Papo” Morales el próximo 7 de febrero de 2023, atendiendo a que entre el 2 y el 31 de enero tiene lugar la feria judicial, periodo en el que se suspenden las actividades normales en Palacio de Justicia.

La abogada Olga Estela González, defensora de Gregorio “Papo” Morales, había recusado a la jueza Cynthia Lovera como una acción dilatoria dentro del proceso; sin embargo, el Tribunal de Apelación, conformado por los magistrados Gustavo Adolfo Ocampos González, Andrea Cristina Vera Aldana y Gustavo Enrique Santander Dans, confirmó a la jueza.

“Circo jurídico a nivel país”

La señora Liliana Marín, tía de Robert Fabián Marín, calificó de mentirosa a la jueza Cynthia Lovera y en otro momento expresó: “Esta jueza Cynthia Lovera es una mentirosa, en letras mayúsculas y con letras negras. Se burla de mi familia. Nosotros estamos muertos en vida”.

En otro momento, Liliana Marín reflexionó: “¿Ella no tiene parientes, no tiene hijos, no tiene hermanos, no tiene sobrinos? Nos mató en vida (por Papo Morales), el cumpleaños de mi sobrino fui a celebrar en el cementerio mientras ella acá se ríe y carga el bolsillo seguramente. Eso no es justo”.

La tía de Robert Fabián enfatizó: “Para nosotros, es un circo a nivel país” y agregó: “Le acuso a esta jueza porque son 18 veces que se suspende la audiencia”. Posteriormente, volvió a cuestionar: “¿Qué ley estudió para que un criminal tenga tanto poder y que le quite a mi sobrino la vida, porque de cuatro balazos le quitó la vida”

“En este país no hay justicia, se burlan de nosotros”, sostuvo.

Por su parte, la abogada de la querella, Edelira Insemblante, manifestó: “Estamos ante un circo jurídico, por la renuncia de la abogada que le había asistido la última vez. Es una situación terrible porque dos veces se le emplazó a presentar un abogado particular y ahora se le asignó una defensora pública para que se pueda hacer la audiencia”.

“Lastimosamente, las herramientas procesales que utiliza él (por Papo), y de las que abusa, hace que se suspenda la audiencia nuevamente”, puntualizó la abogada querellante.

“Papo” Morales, acusado por homicidio

A principios del corriente año, la magistrada Lovera sancionó con multas tanto a Morales como a su defensor de entonces, Daniel Garcete, y los declaró “litigantes de mala fe”, a raíz de las múltiples chicanas presentadas por la defensa para trabar la audiencia preliminar.

El fiscal Hernán Galeano acusó a Gregorio “Papo” Morales por el crimen de Robert Fabián Marín, ocurrido la noche del 23 de noviembre del 2020 en una vía pública del barrio San Pablo. El joven de 23 años fue ultimado de cuatro disparos, según reveló la autopsia.

Morales está acusado por homicidio doloso, mientras que su novia Cynthia Ramona Ojeda, amiga de la víctima, quien se encontraba presente en el momento del homicidio, por omisión de auxilio, omisión de dar aviso de un hecho punible y frustración de la persecución y ejecución penal.