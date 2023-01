Amenaza a Cáritas: “Les vamos a secuestrar; les vamos a cortar los dedos y matar”

Emerson Roberto Escobar Ortiz, de 42 años, vinculado al operativo A Ultranza PY, sería quien amenazó a los directivos de Radio Cáritas, según reveló a ABC el comisario Carlos Benítez, director general de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional.

Escobar Ortiz se presentó el 20 de enero pasado en la Dirección de Delitos Económicos y Financieros de la Policía, en Asunción, para realizar una denuncia. Los agentes le solicitaron sus datos e, inmediatamente, saltó en el sistema que había una orden de captura en su contra por tráfico de drogas y lavado de activos, entre otros, conforme relató el comisario.

Por la orden de captura, que fue emitida por el fiscal antidrogas Denis Young Park, fue detenido y derivado a sede del Ministerio Público.

“La Policía cumplió y le envió a la Fiscalía, pero después de comparecer ante la Fiscalía, el hombre obtiene nuevamente su libertad”, continuó Benítez.

Amenaza a Radio Cáritas

Posteriormente, agregó el comisario, entre el 21 y 22 de enero, los directivos de Radio Cáritas recibieron una amenaza desde un número telefónico que estaba vinculado a Escobar Ortiz.

“A través de llamadas telefónicas, él les dice: ‘Si quieren tener qué publicar, les vamos a secuestrar a los pa’i (sacerdotes) que viven ahí y a ustedes; les vamos a cortar los dedos y les vamos a matar, así tienen noticias que publicar’. Esas fueron las palabras que recibieron, según los directivos de la radio”, relató.

Los directivos del medio luego acudieron hasta la Comisaría 7ª de Asunción para presentar la denuncia por el hecho.

Radio Cáritas ayer, lunes, emitió un comunicado en el que informaba sobre dicha amenaza.

Policía aguarda orden de detención contra vinculado a Ultranza PY

El hecho fue comunicado al Ministerio Público, pero hasta el momento no existe ninguna orden de restricción contra Escobar Ortiz, por lo que la Policía aún no puede salir en búsqueda del sindicado como autor, según indicó el director general de Prevención y Seguridad de la Policía.

Benítez, igualmente, comentó que la Policía, a través de su Departamento Técnico, está realizando las averiguaciones correspondientes, mientras aguardan por la orden de detención que debe emitir el Ministerio Público.

La denuncia de amenaza a Radio Cáritas está a cargo del fiscal Lorenzo Lezcano, quien es cuestionado por su inacción en el caso que investiga al presunto narco Sebastián Marset.

El comisario mencionó que Escobar Ortiz estaba siendo buscado -al parecer- en el marco del megaoperativo “A Ultranza Py”, pero no lo pudo confirmar porque -indicó- la orden de captura que saltó es “genérica” y, además, en dicha causa la Policía no interviene, por lo que no tiene mayores detalles.