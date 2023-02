Caso Benjamín Zapag: piden que se revoque la libertad a Marcello Fretes

El abogado Ricardo Preda presentó, el miércoles según confirmó a ABC, un escrito ante el Juzgado Penal de Garantías N° 3, a cargo de la jueza Cynthia Lovera, solicitando que se le revoque la libertad ambulatoria a Marcello Fretes, uno de los imputados junto a Héctor Ivan Grau Arroyo (19), por lesión grave contra Benjamín Zapag.

El pedido del representante legal de la familia Zapag se funda en que, Marcello Fretes violó la restricción de acercarse a más de 500 metros al joven que fue golpeado brutalmente el pasado 6 de noviembre de 2022, en la discoteca Morgan del barrio Villa Morra de Asunción.

De acuerdo con la denuncia hecha por el papá de Benjamín Zapag, Raúl Zapag, Marcello Fretes se había acercado en al menos tres oportunidades al joven agredido en el local nocturno, y una de ellas en un evento que tuvo lugar en la ciudad de San Bernardino.

Sobre el procesado por lesión grave Marcello Fretes, primeramente recayó la medida de prisión preventiva, sin embargo, más adelante logró que se le otorgue el arresto domiciliario y, ya en enero de este año, durante la feria, la jueza Penal de Garantías Lici Sánchez le otorgó la libertad ambulatoria que ahora apeligra por su incumplimiento a ciertas prohibiciones impuestas.

El abogado Preda también señaló que están recabando mayores pruebas para documentar aún más su pedido de revocatoria contra Marcello Fretes, pues incluso hay un video que recorre por redes sociales en el que Fretes supuestamente agrede con golpes de puño a otro joven.

Reconstrucción de hechos

La jueza Penal de Garantías Nº 3 Cynthia Lovera fijó para el próximo jueves 16 de febrero, a las 21:00, la realización de la reconstrucción de los hechos en la discoteca Morgan Warehouse. El procedimiento estará encabezado por la fiscala Claudia Aguilera y con la presencia de las demás partes en el proceso.

La diligencia se llevará a cabo con la finalidad de establecer la secuencia en la que ocurrieron los hechos, así como el lugar y, sobre todo, determinar quiénes fueron los protagonistas de la agresión aquel 6 de noviembre de 2022.

Al frente de la investigación penal actualmente se encuentra la fiscala Aguilera, quien fue asignada en reemplazo del agente fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz, quien fue recusado. Como coadyuvante en la causa está el agente fiscal Eugenio Ocampos.

La declaración de Benjamín ante Fiscalía

El 6 de noviembre, a las 2:00, Benjamín Raúl Zapag Gayet fue atacado en el baño de la discoteca Morgan Warehouse, de Villa Morra. Por ese hecho fueron imputados Marcello Fretes Laterra y Héctor Iván Grau Arroyo, por lesión grave, y José Samir Samaniego Colmán (18), por coacción, pues habría amenazado a un testigo para que no identifique al agresor de Zapag.

Sin embargo, Benjamín Zapag en su declaración testifical brindada ante el Ministerio Público señaló: “En fecha 6 de noviembre de 2022, me encontraba con un grupo de amigos en el bar Morgan Warehouse, ubicado sobre la calle Del Maestro, de la ciudad de Asunción”.

Prosiguió: “Siendo aproximadamente las 3:00 horas ingresé al baño, cuando iba a salir del mismo, una persona con barbita que se encontraba recostada por la pared interior al lado de la puerta del baño, me sale al paso y me grita (aaaah), a lo que yo le pregunto qué pasa, con la intención de saber por qué me gritó y él me vuelve a gritar (aaaah)”.

Zapag siguió diciendo: “Ambos gritos fueron con tono amenazante, en ese momento recibí directamente golpes de puño en mi cara de una persona que no era quien me gritó; los golpes vinieron de costado y a traición; yo no esperaba esto y tampoco estaba preparado; me agarró la cara del lado izquierdo, alcé la mirada y vi que la persona que me agredió tenía una remera amarilla”.

En otro momento de su declaración, Benjamín Zapag destacó: “Quiero señalar que en ese momento no conocía a ninguno de los agresores, posteriormente me enteré de que la persona que me gritó fue Marcello Giovanni Fretes Laterra y la persona que me pegó fue Héctor Iván Grau Arroyo”.