Otro cumpleaños sin el secuestrado Félix Urbieta: “Esto es la muerte en vida”

Este 21 de febrero, la familia de Félix Urbieta vuelve a recordar su cumpleaños, el séptimo que pasa lejos de ellos debido a que fue secuestrado por el EML en el 2016. El ganadero cumple 73 años y no se sabe absolutamente nada sobre su paradero.

“Me dirijo implorando humanidad; el tormento para nuestra familia no cesa y cada día despertamos con el vacío que ustedes nos dejaron. Solo pedimos piedad, que nos hagan saber si sigue vivo o si ya no está en este mundo. Solo hágannos saber”, rogó Liliana Urbieta.

La vocera de la familia señaló que en estos momentos ya no tienen deseos de justicia o venganza, solo quieren saber algo de Urbieta. Expresó que este “cruel silencio” deja en un estado de “muerte viviente” a toda la familia.

Sin informaciones recientes sobre Félix Urbieta

“Esto es la muerte en vida, no tener ninguna información de tu ser querido... Estamos en las manos de estas personas, ellos están trazando la hoja de ruta de nuestras vidas”, lamentó en otro momento y dijo que están las 24 horas del día esperando alguna comunicación para ponerle fin al calvario.

“Lastimosamente, no hay ninguna información; estas personas no se comunican con nosotras. Ellos (los investigadores) no tienen ninguna información certera tampoco, no saben nada”, detalló Liliana.

Asimismo, agregó que no pierden las esperanzas y recordó que su padre pasaba cada cumpleaños con su familia y, sobre todo, con sus trabajadores de la estancia, escuchando música paraguaya y disfrutando los postres.