Autopsia de niña asesinada en Pedro Juan: no hay certeza sobre causa de muerte, pero confirman signos de abuso

El médico forense Pablo Lemir encabezó la autopsia realizada a la pequeña niña de tan solo 3 años que fue asesinada en el asentamiento Romero Cué de Pedro Juan Caballero. Lemir señaló que “aún no se tienen certeza plena de la causa de muerte”, pero confirmó que se hallaron signos de abuso en la zona genital.

“La causa de muerte vamos a dejar en estudio, si bien hay algunos signos indirectos, no queremos referirnos todavía con certeza la causa de muerte, ya que queremos esperar los estudios de toxicología, se han sacado fluido, humor vítreo, sangre para los estudios”, señaló Lemir.

“Hemos encontrado signos de un probable abuso en zona genital, cuando me refiero a zona genital, me refiero a una zona genital ampliada; es decir, no solamente estamos hablando de la vulva, sino también en la parte anal”, puntualizó el forense.

Por otra lado, Lemir manifestó que se “han tomado muestras para potencial colección de ADN, también hemos solicitado y tenemos la muestra de uno de los sospechosos, quien ha venido y se le ha tomado muestras de referencia”.

Respecto al tiempo estimado se habría producido la muerte de la menor, el forense detalló que “se trata de un fallecimiento de un poco más de 48 horas”.

Por su parte, el fiscal José Luis Torres indicó que la autopsia tuvo un “resultado satisfactorio” porque arrojó algunos indicios que servirán para la investigación.

Agregó que aguardarán el resultado final de la autopsia para analizar las diligencias a ejecutar.