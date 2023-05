Horqueta: detienen a supuesto asesino de un hombre de tercera edad

El procedimiento fiscal-policial se realizó en la compañía Costa Romero, de Horqueta, donde fue detenido Miguel Martínez Aranda, de 32 años. Este hombre fue sindicado por la propia víctima como el autor del ataque que sufrió.

Porfirio Aguilera Ortiz, de 71 años, se resistió a un asalto durante la noche del 1 de mayo último, cuando se encontraba en su domicilio, al momento en que llegaron dos hombres en una motocicleta tipo Trail. Recibió varias heridas producidas con arma de fuego y arma blanca. El septuagenario fue auxiliado y derivado hasta un sanatorio privado, donde finalmente falleció a las 12:45 del martes 2 de mayo. El hecho se registró en la comunidad rural denominada Egua, distrito de Horqueta.

Agentes de Investigaciones de Concepción, encabezados por el comisario principal Wilfrido Maldonado, realizaron las pesquisas del caso y pudieron obtener la información sobre lo mencionado por Aguilera Ortiz con respecto al presupuesto agresor.

El fiscal Pablo René Zárate dirigió el allanamiento, que contó con el apoyo de elementos tácticos, logrando la captura del presunto asesino.

“El ahora detenido no tenía ningún antecedente con la víctima fatal, como en principio se había mencionado. No tenían ninguna causa en la Justicia, la víctima no tenía el carácter de denunciante ni testigo de ningún hecho anterior”, aseguró el agente del Ministerio Público.

Heridas

El hombre de tercera edad recibió varias heridas en distintas partes del cuerpo, como el pecho, la oreja, la cabeza y el párpado izquierdo, todas producidas por arma blanca. También recibió un disparo de arma de fuego en la ingle, lado derecho.