Defensoría Pública acude a constatar estado de 30 detenidos en el Departamento Judicial de la Policía

En un principio, fueron detenidas alrededor de 120 personas, pero la mayoría ya fueron puestas en libertad condicional y solo quedan 30. Los liberados continuarán el proceso judicial, pero tienen prisión domiciliaria o algunas otras medidas que deben cumplir.

De estos 30 detenidos que continúan en el Departamento Judicial de la Policía Nacional, 29 ya tienen representante jurídico privado y solo uno está requiriendo los servicios de la Defensoría Pública.

La defensora indicó que acudieron para verificar la situación en la cual se encuentran las personas que están asistiendo.

Después de la indagatoria, muchos de los detenidos optaron por la defensa privada.

Para defensoría, existen omisiones

“Estamos trabajando por obtener la libertad porque vemos que existen omisiones. Además, el carácter de la prisión preventiva debe ser extraordinario y ese es un elemento que no fue considerado”, manifestó la defensora pública.

Con respecto a denuncias del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura sobre que algunos de los manifestantes heridos no recibieron la atención adecuada, la defensora aseguró que todas las personas representadas por la defensa pública fueron verificadas en su situación de salud. “Incluso, una de ellas estaba muy mal herida y fue una de las que priorizamos para la obtención de su libertad y el martes fue liberada”, explicó la defensora.

Añadió que todos los asistidos que estaban con salud precaria ya fueron priorizados y se obtuvo su libertad.

No tienen datos sobre hombre internado

Con respecto a Rigoberto Luis Ríos Duarte, la persona que recibió un proyectil en la cabeza y está en terapia intensiva en el Hospital de Trauma, la defensora reconoció que no tiene información sobre este hombre. No obstante, explicó que esto se debe a que todos los ciudadanos tienen derecho a optar por la defensa pública o por un abogado de su confianza del sector privado. Creen que lo más probable es que este hombre haya recurrido a un defensor privado.

Aclaró a los que fueron detenidos que, si desean recurrir nuevamente a la defensa pública, están disponibles para proveerles la atención jurídica.

“Intervenimos en audiencias indagatorias y en audiencias de imposición de medidas. Así, vemos la posibilidad de obtener su libertad”, detalló la defensora.

Critica imputación genérica

Entre sus principales argumentaciones en las audiencias, la defensora pública señala que la enunciación de las imputaciones se realizó en forma genérica para con estos detenidos, “cuando deberían haber sido pormenorizados los hechos en los que se funda la decisión de la imputación”.

Recordó que la Corte Suprema en casos anteriores ya hizo lugar a los recursos de amparo presentados con respecto a cuestionamientos relativos a las imputaciones.

“Es preciso que el acta de imputación tenga detalle cronológico y minucioso sobre los hechos que se le endilgan a la persona. La prisión preventiva tiene que ser una decisión extraordinaria”, resaltó Lorena Segovia.

Cuestionamientos sobre lugar de detención

Además, la defensora señaló que los lugares donde deben estar aprehendidas las personas privadas de su libertad deben encontrarse dentro de las penitenciarías, a cargo del Ministerio de Justicia.

“Si permanecen en lugares no establecidos, por supuesto las condiciones de privación de libertad no cumplen con todos los requisitos, no solo porque deban pasar a cargo del Ministerio de Justicia, sino por los derechos de las personas. No están en condiciones en un lugar no habilitado para esos efectos”, manifestó la defensora.