Universidad oficializó denuncia por amenaza de tiroteo

Esta mañana, se confirmó la existencia de una denuncia por una amenaza de tiroteo contra una estudiante y todos los demás alumnos de la Universidad Americana.

El rector de dicha casa de estudios, Sergio Duarte Masi, confirmó que recibieron la información en horas de la madrugada y luego de confirmar que los involucrados pertenecen a la universidad, decidieron suspender las clases en la sede central.

Así también, presentaron denuncias oficiales ante la Fiscalía y la Policía contra una persona identificada como el presunto autor de las amenazas.

“La suspensión es más que nada para dar tranquilidad y protección a toda la comunidad. Desde la madrugada que estamos con este tema, aplicando los procedimientos, primero para saber si era noticia falsa y luego nos dimos cuenta de que es realmente un problema entre estudiantes”, añadió.

Señaló que las amenazas provienen de una persona despechada por un problema con su expareja, por lo cual la denuncia fue realizada de manera nominada, identificada al joven y a la víctima.

“Luego veremos cómo hacemos para que los estudiantes puedan seguir sus actividades”, consideró y agregó que actualmente se reforzó toda la seguridad del recinto y se realizan controles a todos los que llegan, para garantizar el bienestar de los colaboradores que sí asisten a sus puestos de trabajo hoy.

Adelantó a los estudiantes que van a estar comunicando por los mecanismos oficiales cómo se proseguirán con las actividades educativas.

La salud mental y la crisis post pandemia

Por otra parte, el rector aprovechó para hablar de salud mental, puesto que el sospechoso da señales de estar muy inestable emocionalmente. En ese sentido, indicó que muchos estudiantes se encuentran atravézando difíciles crisis de salud mental luego de la pandemia de COVID-19.

Agregó en ese sentido que están trabajando con una psicóloga dentro del colegio pero los familiares deben estar muy pendientes de sus seres queridos.

“Sobre todo (es importante) la observación, cuando nuestro ser querido tiene alguna manifestación o conducta que no es la habitual o normal, es sinónimo de alerta. Ahí tienen que activarse una serie de mecanismos, acercarse, charlar y sobre todo accionar, hay que estar alertas y sobre todo muy observador. No es que se les va a pasar nomás, hay que acercarse cuando se detecta que hay un comportamiento que no es lo esperado a lo normal”, finalizó en contacto con ABC.

La Católica solo suspendió clases del turno mañana

Por otra parte, el padre Narciso Velázquez, rector de la Universiadad Católica Nuestra Señora de la Asunción, confirmó que ellos también suspendieron las clases en el turno mañana debido a que en principio se manejaba que los estudiantes involucrados podrían pertenecer a la UC.

“Luego de haber descartado eso dimos indicaciones de que se regularicen las actividades en sus respectivos turnos”, confirmó en contacto con ABC.

Velázquez agregó que también presentaron una denuncia y alertaron a las autoridades publicas, pese a que no estaban seguros de la veracidad de los mensajes. “Pero por precaución hemos hecho todo esto, porque aglutinamos una grna cantidad de estudiantes”, planteó.