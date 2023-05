Peirano ofrecerá garantía de US$ 2 millones para garantizar sometimiento al proceso

El exbanquero uruguayo José Peirano Basso finalmente fue extraditado a Paraguay después de 21 años, para someterse a la Justicia por el caso de quiebra del Banco Alemán Paraguayo del Grupo Velox. Tras su llegada, su defensor técnico, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, dijo que su cliente ofrecerá un total de US$ 2 millones como garantía de que no se fugará.

El exbanquero uruguayo, de 62 años, quien llegó extraditado luego de 21 años, pide a través de su abogado que la Justicia le otorgue prisión domiciliaria. Su defensor dijo a ABC Cardinal que ya le consiguieron una vivienda en alquiler en el barrio Trinidad de Asunción.

José Peirano: pretenden que Juzgado le otorgue prisión domiciliaria

En ese lugar, pretenden que el juzgado le permita cumplir su prisión domiciliaria, mientras que su abogado termine de formalizar las garantías financieras que está proponiendo como arraigo.

Las garantías que va a ofrecer Peirano consistirán en certificados de depósitos de ahorro por US$ 1 millón en cada causa; es decir, un total US$ 2 millones.

“Si el juzgado acepta, ya tengo las cartas compromisos de giros de fondos”, aseguró el abogado.

Con respecto a los motivos por los cuáles su cliente no vino a Paraguay a rendir cuentas a la Justicia en todos estos años, el abogado argumentó que no vino a Paraguay porque estaba con medida cautelar privativa de libertad en Uruguay.

“Les prohibieron salir de Uruguay”

Sostuvo que su cliente fue declarado en rebeldía “de una manera que no corresponde”.

“No es que no desearon someterse a la justicia paraguaya sino que a ellos les prohibieron salir de Uruguay mientras se tramitaba el proceso”, argumentó el abogado.

El jurista enfatizó que el Ministerio Público en el caso de fondos mutuos del Banco Alemán ya tiene una postura sentada. “Se allanaron a un criterio de oportunidad en atención a la pena que el fue impuesta en Uruguay”. “Mi cliente fue condenado a 9 años de cárcel en Uruguay, y hay una expectativa nula de pena aquí en Paraguay, porque aquí el proceso terminó con la absolución de todos los procesados”, hizo hincapié el abogado.

En cuanto al motivo de la absolución, Cacavelos recordó que fue que se probó que la no liquidez de los fondos mutuos se debió a conductas de terceras personas en el extranjero, “que prendaron fondos del Banco Alemán y de fondos mutuos sin las autorizaciones de Paraguay, motivo por el cual el Banco Central del Paraguay (BCP) ganó la demanda y recuperó más de US$ 17 millones”.

“Nunca estuvo con ánimos de fugarse”

Según Duarte Cacavelos, las sentencias de privaciones en Uruguay “muestran que en realidad él nunca estuvo con ánimos de sustraerse al proceso, sino que no pudo venir porque estaba privado de su libertad en Uruguay”.

“La Fiscalía ya tiene un criterio de cerrar el caso con prescindencia de la persecución penal, y meter preso a una persona a quien el órgano acusador dice que ya no quiere perseguir, porque no va a lograr más de lo que ya logró, no tiene sentido”, justificó el abogado.