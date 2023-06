Embajada de EE.UU.: “libaneses quieren matarme”, afirma alemán

El ciudadano alemán identificado como Philipp Kolberg, quien activó el protocolo de emergencia de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, por intentar ingresar a la sede diplomática con chaleco antibalas, dio su versión de sus intenciones.

Detalló que llegó a la sede de la Embajada de EE.UU. porque muchas personas quieren matarlo. “Viene mucha gente para matarme, libaneses”, expresó.

Ante la consulta de cómo sabe que son libanesas las personas que quieren matarlo, dijo que ve a la gente. “Estaba claro para mi. Después de un tiempo sabes que quieren matarte”, alegó el detenido.

Existen razones políticas, dice Kolberg

Subrayó que no existen motivos del porqué lo quieren eliminar, pero detrás de ellos sí hay razones. “Con los libaneses no tengo problema. Ya hay motivos, pero no es el lugar para decirlo porque es un tema político”, señaló Kolberg.

“Fui a pedir asilo político. Vivo cerca de Villarrica. Soy economista, hago programación”, expresó.

Agregó que después de un tiempo que le quieren matar, no duerme mucho, no está afectado mentalmente, pero sí emocionalmente. “Es molestoso todo”, dijo.

El ciudadano alemán manifestó que falta investigaciones por parte de la Policía Nacional ante lo que le está ocurriendo.

El ciudadano alemán llegó a la sede diplomática estadounidense en una camioneta y bajó portando un chalecos antibalas, lo que activó el protocolo de emergencia de la sede diplomática. El hombre pretendió ingresar sin autorización ni sin identificarse, por lo que se procedió a su detención.

Dentro de su camioneta se incautó una pistola Glock 17, kitroning con mira telescópica, cuatro notebooks, una mininotebooks, un dron y dos celulares, además de dinero en efectivo por G. 21.700.000.

Según el jefe de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, Kolberg, supuestamente llamó horas antes a la embajada de EE.UU. y le atendió una funcionaria en la línea baja. El hombre le comentó que estaba siendo amenazado y necesitaba hablar con algún representante de la embajada.

La funcionaria le manifestó a Kolberg que se iban a comunicar con sus pares de la Embajada de Alemania. Tras esta situación, el hombre decidió llegar a bordo de su camioneta a la sede diplomática estadounidense.