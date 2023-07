Accidente del nieto del exsenador Galaverna: testigos no declaran

En el accidente que ocurrió el domingo 3 de julio en el kilómetro 49 de la ruta PY02 de la ciudad de Caacupé, departamento de Cordillera, perdió la vida de un joven de 19 años identificado como Rodrigo “Loli” Brítez, reconocido deportista que militaba en la selección nacional de padle. El 4 de julio Ministerio Público presentó la imputación por homicidio culposo contra Jeremías Salomón Galaverna Martínez (nieto del exsenador Juan Carlos Galaverna) y un agente de la Policía Nacional de nombre Luis Núñez.

Jeremías Salomón Galaverna Martínez (19) se encuentra internado en el Hospital universitario de San Lorenzo bajo custodia policial. El otro conductor, el suboficial Nelson Ojeda (32) está a disposición de la Justicia.

La fiscal Gloria Gamarra imputó por homicidio culposo a ambos conductores, teniendo en cuenta el grado de alcohol registrado en la sangre en el momento en que estaba al mando de los vehículos involucrados en el percance, hecho que contempla alta responsabilidad penal.

En un principio la fiscal Gloria Gamarra había informado que los acompañantes de Galaverna, entre ellos José Rubén Brítez, hermano de la víctima fatal, estaban internados y que por eso aún no podían declarar. Sin embargo, según el oficial Luis Núñez, subjefe de la Comisaría 1ª de Caacupé, indicó que el día del percance los tres acompañantes del joven Galaverna no sufrieron daños graves o al menos no eran visibles. Los tres jóvenes fueron asistidos y derivados al Hospital Regional de Caacupé.

“En ese momento los acompañantes no se veían con golpes de gravedad y que yo sepa están estables, no manejo los datos si después tuvieron alguna complicación”, explicó el oficial.

José Rubén Brítez dijo que por su duelo aún no está listo para brindar declaraciones especificas de lo ocurrido, pero aseguró que los demás acompañantes no estaban mal. “Desconozco que estén internados porque no se veían en estado grave”, finalizó.

Para actualizar la información intentamos hablar con la fiscal Gloria Gamarra, quien investiga el hecho, pero no atendió a nuestras reiteradas llamadas ni mensajes enviados a su celular. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.