Video: enfrentamiento entre Armada Argentina y presuntos contrabadistas en Alberdi

Un enfrentamiento que protagonizaron miembros de la Armada Argentina y presuntos contrabandistas en la mañana de este miércoles en la zona de Alberdi.

De acuerdo a los datos, los militares argentinos persiguieron a presuntos contrabandistas incluso hasta el territorio paraguayo y abrieron fuego contra los lancheros paraguayos.

Eran dos las personas que estaban en la embarcación que volvía a la ciudad de Alberdi por el río Paraguay.

“Fue un momento de locura, porque ya fue en costa paraguaya todo lo que pasó. La Armada Argentina, si quería hacer un procedimiento bien, no iba a empezar a disparar, por lo menos iba a empezar a gritar, pero ellos (los argentinos) no dijeron nada, solamente empezaron a disparar y chocaron por la lancha, que casi nos tumbaron todo”, denunció una mujer que prefirió el anonimato, y que se dedica a comercio de productos provenientes de Argentina.

Reconoció que se dedica a este negocio desde hace años por ser de escasos recursos y tener hijos que mantener.

Arrojaron productos de supuesto contrabando al río

La mujer denunciante dijo que primeramente le dispararon a ella, y apenas se percataron de que se trataba de una mujer, empezaron a disparar al lanchero.

“Nosotros empezamos a tirar al río las mercaderías para poder acercarnos más a la costa, y no sé qué pasó de las mercaderías. Supuestamente, ellos llevaron toda la mercadería. Fue a las 08:30 de la mañana, hora paraguaya. Había mucha neblina. Me había caído al agua y el lanchero me ayudó otra vez”, refirió.

