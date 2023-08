Cuatro adolescentes fueron detenidos como sospechosos de una banda que asaltó a conductores de Bolt

Dos conductores de Bolt relataron que fueron víctimas de asaltos esta semana y los autores eran adolescentes que actuaron con mucha violencia. Tras el seguimiento, fueron detenidos menores de entre 13 y 16 años, entre ellos dos hermanos. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio “Mita’i” de San Lorenzo.

Los efectivos policiales llegaron hasta los sospechosos tras realizar el seguimiento del GPS de uno de los teléfonos robados. Las víctimas relataron el mismo modus operandi en ambos casos, uno de los asaltos ocurrió el lunes y otro ayer por la noche, detalló el periodista de ABC, Marcelo Rodas.

Un conductor de Bolt fue herido

Alejandro Ramírez, una de las víctimas, contó que lo asaltaron cuando finalizó el viaje. “Prendo la luz del techo y ven mi efectivo que está ahí. El que estaba atrás de mí me ataja con un hilo el cuello por el asiento, después se baja otro y me apunta por afuera con el cuchillo, por la ventana”, detalló.

Seguidamente, otro de los cómplices tomó el dinero y sus pertenencias. “Ahí el que estaba atrás me dice que me quede quieto, que no me mueva. Y después de encontrar todo lo que podían llevar, ahí me clava en la espalda. Yo ya le entregué todo”, lamentó destacando que no se resistió al atraco pero de igual manera resultó herido.

Por su parte, Matías Morel destacó que cuando recogió a los adolescentes pensó que quizás salían de un partido de fútbol y debido a su corta edad en ningún momento sospechó de ellos. “Estaban entre tres, uno se bajó para pagar gua’u el viaje y los dos que estaban atrás me redujeron”, detalló.

El tercer asaltante en ese interín bajó y le apuntó con el cuchillo desde la ventana, al igual que lo hicieron en el otro asalto mencionado. “Actuaron con mucha violencia (...) Yo estoy empezando recién, tres viajes recién hice, 30.000 recién tenía y ya perdí todo”, lamentó.