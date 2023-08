Víctima de extorsión dice que jueza Salomón sabía que su esposo pedía dinero por resoluciones judiciales

El abogado Farid González Ledesma, esposo de la jueza de Capiatá Norma Salomón, fue detenido el viernes pasado en un operativo encubierto ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional. Fue arrestado tras recibir la suma de G. 13.800.000, como parte de los G. 30.000.000 que había solicitado a cambio de acuerdos judiciales en relación a una causa penal abierta sobre violencia familiar.

La víctima, quien por temor no quiso identificarse, denunció ante ABC que la jueza Salomón estaba al tanto de la extorsión que ejecutó su marido. Hasta el momento, la Fiscalía sigue investigando la vinculación de la magistrada en el caso.

Según comentó la víctima, el abogado no realizó ninguna llamada a su esposa -la jueza- frente a ella, pero comentó que, pese a los reiterados pedidos de auxilio, la jueza la recibió en su despacho recién cuando entregó el dinero a González Ledesma, el viernes pasado.

“Él dijo que ya habló con la jueza, pero en ningún momento la llamó en frente de mí. Lo que sí, nosotros nos fuimos el día viernes, estábamos en el juzgado y la doctora Norma Salomón nos recibió por primera vez”, dijo.

Jueza la recibió recién tras entrega de dinero al abogado detenido

“Ella nunca me recibió a mí. Yo me fui varias veces a pedirle auxilio y después de que yo le dije a su marido que ya tenía dinero para él, ese mismo día de la entrega, que fue este viernes que se le agarró, ese día la doctora Norma me cita a mí en su oficina, me dice que deje a un lado mi cartera y me dice que ella me va a ayudar a solucionar todo, pero que le dé tiempo”, prosiguió.

La mujer señaló que hay evidencia de que ella fue hasta el Juzgado de la jueza Salomón el viernes pasado, día en que fue detenido el abogado.

“Ella estaba al tanto. Estaba al tanto. Hay cámara de seguridad en su juzgado, de la cual se puede ver que yo me fui con mi abogada y que yo hablé con ella, incluso que ella me pide para dejar de lado mi cartera para pasar a hablar con ella”, dijo.

El abogado había sido imputado por tráfico de influencias y extorsión por el fiscal Joel Cazal. No obstante, la jueza Diana Carballo excluyó el primer delito porque el detenido no es funcionario público.

Víctima de violencia familiar

La denunciante es una víctima de violencia doméstica que había denunciado ante la Fiscalía que el abogado imputado le había solicitado dinero a cambio de que la jueza Salomón revoque una medida judicial y disponga la prisión de su exmarido, que fue procesado por el hecho punible.

A pesar de que la víctima había recurrido al Juzgado a cargo de la jueza Salomón para que esta revoque la medida que se le otorgó a su exesposo, incluso demostrando con filmaciones que era perseguida y amenazada por el supuesto victimario, no consiguió obtener la resolución de la magistrada.

Ante esta situación, el representante legal de la víctima le recomendó que contacte con González Ledesma para hallar una solución. Al recurrir al esposo de la magistrada, este le dijo que podría influir en la jueza y le solicitó la suma de G. 30.000.000.

La víctima señaló este martes que “es horrible lo que estoy viviendo”, expresando que teme por su vida y la de su familia, considerando que su exesposo fue denunciado por violencia familiar.