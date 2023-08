Video: profesora de música fue víctima de robo domiciliario

Alicia Giménez, profesora de música, denunció que fue víctima de robo domiciliario en la tarde del sábado por la tarde. Ocurrió sobre Francisco Paredes, barrio Tres Bocas, Villa Elisa.

La víctima detalló que una mujer de mediana edad llegó hasta su vivienda para preguntar por las clases que ella ofrece. Aparentemente su hija estaba interesada en estudiar.

“Yo le hago pasar para no atenderla ahí en el sol y le indico sobre las clases. Me pregunta todo, le indico todo y, en eso, me pide un vaso de agua”, relató la víctima.

Giménez detalló que tardó 15 segundos para volver con el vaso de agua solicitado. Ese momento fue suficiente para que la mujer se apodere de una tablet, elemento de trabajo de la víctima, que guardó en una mochila.

“Yo vengo a darle el vaso con agua. Ella planeaba salir, pero como ya vine, se quedó. En eso, entró a verificar si seguían mis cosas y ella sale sin mediar palabras. Ahí confirmé que lastimosamente se llevó mi elemento de trabajo”, lamentó la profesora.

Ante lo ocurrido, realizó su denuncia a la Policía Nacional y facilitó las grabaciones de circuito cerrado, que grabó el momento que la mujer aparentemente se apodera de un objeto.

La Policía prometió realizar el trabajo investigativo para dar con la responsable del hurto.