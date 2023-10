Inseguridad en Clínicas: denuncian aumento de robo de autos

El fin de semana robaron una vez más un vehículo que se encontraba dentro del estacionamiento del Hospital de Clínicas. La víctima, la enfermera Sandra Cristaldo, está embarazada y contó que luego de su guardia, durante la madrugada del sábado, se topó con la sorpresa de que su auto no estaba y, debido a la desesperación, incluso se descompensó.

“Estacioné en el estacionamiento que está frente a Mariscal López porque decía que era más seguro, hay más gente y está la caseta de seguridad. Fui a marcar a las 18:10 del viernes y al salir de la guardia, a las 6:30 del sábado, ya no encontré más mi vehículo. Me desesperé y me descompensé”, relató la licenciada.

Lea más: Recuperan moto que fue hurtada dentro del hospital de Clínicas

La mujer contó que mientras ella estaba en urgencias siendo atendida, sus compañeros de trabajo fueron a pedir las imágenes de las cámaras de seguridad y los encargados les dijeron que desde hace dos años no funcionan.

“Ninguna autoridad se puso en contacto conmigo. Nadie sabe nada, nadie vio nada, estoy en las nubes, nadie me da ningún dato”, lamentó la víctima de robo.

Muchos autos se roban en el Hospital de Clínicas

Un equipo de ABC TV recorrió el estacionamiento esta mañana y varios funcionarios relataron que constantemente escuchan sobre el robo de vehículos en el lugar. Afirmaron que la seguridad no da abasto y que la mayoría de los hechos se registran en horas de la madrugada.

Además, contaron que en el hospital no existe ningún tipo de control con respecto a quienes entran y salen, lo que también facilita la labor de los delincuentes.