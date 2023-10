Tio Rico dice que no conoce a HC, ni que fue indagado por Pecci

Arias se constituyó ayer a la mañana en la cárcel de Viñas Cué para hablar con su cliente de la grave acusación en su contra que hizo ante la justicia colombiana Francisco Correa Galeano, en el caso Marcelo Pecci.

“En primer lugar me dijo que no conoce a Horacio Cartes, que no habló nunca con él, ni personalmente, ni por teléfono, ni por interpósita persona”, afirmó el abogado..

Añadió que Tío Rico le indicó que ninguno de sus familiares ,ni él, nunca fueron investigados por el fiscal Marcelo Pecci.

En ese contexto Arias indicó que el caso a Ultranza Py estaba a cargo de la fiscalía Antidrogas y que Pecci estaba asignado a la unidad de Crimen Organizado. (aunque el agente conservaba su unidad, pero ya no tenía nuevos casos).

Arias también cuestionó la acusación de Correa, al puntualizar que no cita cómo fue el contacto con él o los autores morales, quién realizó el pago, el monto del pago, la forma de pago, entre otros puntos que el testigo debería aclarar.

A disposición de la justicia

El abogado dijo que está en conocimiento de que los fiscales paraguayos asignados para cooperar con la investigación mantendrán contactos con sus pares de Colombia y que aguardará que surgen de esas conversaciones.

Precisó que su cliente está dispuesto a acudir a cualquier llamado de la justicia.

Miguel Insfrán se encuentra preso en la cárcel de Viñas Cué.

Insfrán están procesado por tráfico internacional, lavado de dinero y asociación criminal en el caso a Ultranza PY que es llevado por el fiscal Deny Yoon Pak.

Además tiene otra causa de lavado de dinero junto Alberto Koube (preso) y Gilberto Sandóval, supuesto narcopiloto prófugo.