Sorprenden a un beneficiado con medidas alternativas a la prisión, con objetos robados

Se trata de Steven Rafael Ruiz Vega (20), con dos antecedentes por hurto agravado, beneficiado con arrresto domiciliaria y algunas restricciones como no salir del país, no consumir bebidas alcohólicas y no portar armas. Sin embargo, en el momento de la detención el sospechoso portaba un machete en la cintura.

De acuerdo con el relato de los agentes de la comisaría 10ª Central de Mariano Roque Alonso , el sábado último ya en horas de la tarde efectivos de la unidad –quienes efectuaban patrulla por la urbanización– observaron al sospechoso cuando salía de una propiedad con el enorme bolso al hombro.

Inmediatamente, los uniformados alcanzaron y redujeron al maleante, quien nunca pudo justificar el origen de lo que estaba transportando. En el momento del procedimiento en plena calle, llegó junto a los oficiales el ciudadano alemán Oliver Cieplik (53), quien confirmó ser el propietario de la vivienda desvalijada por el menudo presunto maleante.

El sospechoso con su bolso fueron llevados a la comisaría jurisdiccional donde se pudo confirmar que la mochila estaba cargada con prendas de vestir, celulares con todos los accesorios, joyas en plata, billeteras, hasta artículos de electricidad y otros objetos de fácil colocación en el mercado negro, según informaron fuentes de la comisaría 10ª Central de Mariano Roque Alonso.