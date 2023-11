“Yo no voy a permitir un caso así”, dice conductor que intervino en caso de agresión a una mujer

Pasadas las 15:20 de ayer, una mujer fue víctima de una agresión que fue cometida por un hombre que tenía un objeto en su mano. El caso se registró en la Avda. Sacramento de Asunción y unos conductores pararon para intervenir.

Una de las personas que intervino fue Fermín Zaracho, conductor de un camión distribuidor de la empresa Syopar, quien al ver el hecho comenzó a bocinar reiteradas veces hasta que detuvo su marcha.

Además de él y su compañero, también detuvo la marcha un conductor de Bolt quien también cuestionó al agresor y según recuenta Zaracho, este solo les decía que se retiren del lugar porque no era problema suyo.

“Yo al ver que le dio un manotazo ya comencé a reclamarle desde el camión y le estaba bocinando. Paramos con mi compañero y él (el hombre) nos decía que nos vayamos porque no era problema nuestro pero yo no voy a permitir un caso así. Le di la oportunidad de que se retire y se quedó primero hasta que me acerqué más”, aseguró.

Conductor intervino ante agresión a una mujer

Además de hablar con el agresor, el conductor del camión de Syopar también lo hizo con la mujer, quien le había indicado que el hombre era pareja y ante esto, le advirtió que “tiene que atender con una persona así”, ya que podría volver a violentarla.

“Yo tengo platinos y muchos tornillos por mí pero no voy a permitir nunca que haya un caso así frente a mí; sé que hay casos donde uno prefiere no intervenir lo deja pasar nomás pero yo siempre que pueda le voy a pasar la mano a quien necesite, hoy y mañana también; yo sé que no hice nada malo”, continuó.

También dijo que luego de la intervención de un uniformado policial, ya no pudo quedarse en el lugar porque tenía que seguir haciendo entregas.

En referencia a su empresa, Zaracho confirmó que recibió mucho apoyo de sus compañeros e incluso le habían indicado que tienen un “premio” para él, aunque desconocía de qué podría tratarse.

